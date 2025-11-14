Первый в мире – игрок Battlefield 6 одержал уникальную победу в REDSEC

Поклоннику многопользовательского шутера Battlefield 6 удалось, вероятно, первому в мире одержать уникальную победу в королевской битве REDSEC. Детали – в материале.

Смысл королевской битвы – пережить всех своих оппонентов. При этом никто не говорит, что вы должны кого-то убивать, сообщает 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

Невероятное достижение или пустая трата времени?

Однако, действительно трудно представить победу в режиме вроде REDSEC без единого "фрага".

И все же, после 65 попыток, блогер с YouTube Jamcowl таки одержал "пацифистическую" победу и поделился видео в котором подробно рассказал свою стратегию.

Сначала геймер пытался использовать оглушительные или свето-шумовые гранаты на врагах, которые непосредственно убегали от огненного круга, уменьшающего карту, чтобы их поглотило пламя.

Когда это оказалось недостаточным, контент-мейкер пытался заставить оппонентов расстреливать разведывательный дрон с C4 на нем, создав некий аналог FPV. Это тоже сработало не так хорошо, как того хотелось бы, поскольку другие игроки просто избегали дронов.

В конце концов, Jamcowl выбрал тактику "ниндзя", играя максимально близко к границе круга и прячась в труднодоступных местах.

К примеру в финальной, 65 попытке блогер оказался в импровизированном окопе, внутри огромной трубы. Дополнительное укрытие ему обеспечил тиммейт, который погиб прямо перед "входом" в этот тайник.

В конце концов враги так и не смогли найти позицию Jamcowl и в результате их поглотила огненная буря.

Итак, таким образом ютубер и его товарищ сумели победить в REDSEC без единого убийства, что сделало их победу уникальной и, скорее всего, первой в мире подобного рода.