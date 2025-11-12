Многие игроки Roblox были ошеломлены, получив сообщение о блокировке их никнеймов и необходимости их изменения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

Roblox запретил "сексуализированные" цифры?

Roblox пережил одну из крупнейших контраверсий за свою историю. 8-9 ноября тысячи геймеров в сетях начали делиться скриншотами с сообщениями похожего характера, полученными от разработчиков.

Во всех них говорится о том, что игроки "нарушили правила поведения" проекта, а их имя пользователя было признано неподходящим и изменено на временное.

При этом, не было указано детальных причин такого решения, но фанаты Roblox довольно быстро выяснили это самостоятельно.

Оказалось, что все "запрещенные" имена пользователей имели одну общую "проблему" – комбинацию цифр 6 и 9.

Безотносительно того использовал ли пользователь "взрослое" число с целью шутки или нет – никнеймы "обнулили" всем, даже тем, кто годами имел игровое имя с этим числом.

Так, упоминание о "69" в Roblox больше не будет толерироваться, что весьма насмешило некоторых геймеров учитывая постоянные скандалы в которые попадает проект, как вот завышение показателей для привлечения инвесторов.