С момента выхода на биржу в 2021 году Roblox сообщил о 79,5 миллионах ежедневных активных пользователей в своей последней отчетности. Однако Hindenburg Research утверждает, что платформа объединяет реальных пользователей с ботами и альтернативными аккаунтами.

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Несмотря на то, что Roblox способна различать их, компания заявила, что ежедневное количество активных пользователей "не является показателем того, что на Roblox заходят уникальные люди".

Hindenburg, известен тем, что выявляет проблемы в компаниях и занимается короткими продажами, опубликовал свои выводы, что повлияло на цену акций Roblox, которая упала после публикации отчета.

Директор по коммуникациям Roblox Дезире Фиш решительно опровергла обвинения, назвав отчет "обманчивым" и обвинив Hindenburg Research в том, что компания имеет корыстные цели, а ее отчет не связан с реальной бизнес-моделью Roblox.

Полный ответ Roblox изданию The Verge:

Мы полностью отвергаем утверждения, изложенные в отчете. Финансовые претензии Hindenburg Research просто вводят в заблуждение. Авторы отчета, по общему признанию, являются продавцами на коротких позициях и имеют собственную повестку дня независимо от сути бизнес-модели и результатов Roblox. За последние четыре квартала наши заказы, то есть сумма денежных поступлений, выросла более чем на 22% с 780,7 миллионов долларов во 2 квартале 2023 года до 955,2 миллионов долларов во 2 квартале 2024 года. За это же время денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 646,3 миллиона долларов, свободный денежный поток – 440,3 миллиона долларов, и мы ориентируемся на еще более высокие показатели в 2024 финансовом году. Изучение нашего баланса по GAAP и отчета о движении денежных средств по GAAP делает это понятным. Сосредоточенность на учете денежных средств и денежных потоках – это темы, на которых мы постоянно сосредотачивались с инвесторами, начиная со времен, когда мы были частной компанией. Автор не пытался освещать ничего из этого, потому что положительные факты просто не поддерживают их планы.

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В отчете также отмечается постоянное беспокойство относительно домогательств к несовершеннолетним на платформе. На это в Roblox ответил представитель Эрик Портерфилд, который заявил, что компания регулярно обновляет свою политику безопасности, чтобы сдерживать вредное поведение.