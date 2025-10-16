В Battlefield 6 могут появиться 6 новых игровых режимов, свидетельствует утечка
- В Battlefield 6 планируется добавление шести новых игровых режимов, таких как Raid, Payload, Sabotage, Squad Shootout, Strikepoint и Tank Hunt.
- Первое обновление, запланировано на 28 октября, добавит новую карту Blackwell Fields, режим Strikepoint и три новые единицы оружия.
Недавно выпущенный шутер Battlefield 6, который стартовал 10 октября, уже получил немало положительных отзывов за разнообразие игровых возможностей. Однако, похоже, разработчики из DICE не планируют останавливаться на достигнутом и уже готовят для игроков амбициозные планы на ближайшее будущее, которые значительно расширят игровой опыт.
Какие новые режимы появятся в игре?
Хотя Battlefield 6 уже предлагает игрокам широкий выбор режимов на любой вкус, от классических Conquest и Breakthrough до динамичных боев в стиле Call of Duty, вскоре их станет еще больше. Благодаря анализу игровых файлов, проведенному инсайдерами, стало известно о подготовке шести новых режимов. Эта утечка указывает на возможное появление таких форматов, как Raid, Payload, Sabotage, Squad Shootout, Strikepoint и Tank Hunt, пишет 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.
Хотя Electronic Arts и DICE еще не предоставили официальных комментариев по большинству из этих режимов, два из них – Strikepoint и Sabotage – уже подтверждены как часть первого сезона игры. Сезон будет разделен на три этапа, каждый из которых принесет свежий контент.
- Первое обновление запланировано на 28 октября. Оно добавит в игру новую карту под названием Blackwell Fields, режим Strikepoint, а также три новые единицы оружия, пишет Game Rant.
- Вторая волна контента ожидается 18 ноября. Она будет включать еще одну новую карту, временный игровой режим Sabotage, новый модуль для оружия и три дополнительных вида вооружения.
- Завершающее обновление сезона выйдет 9 декабря и принесет с собой карту на зимнюю тематику, специальное праздничное событие и новое оружие ближнего боя.
Когда именно выйдут другие новые режимы, упоминания о которых есть в файлах игры, неизвестно, так же как и их назначение.
Помимо работы над новым контентом, студия DICE активно занимается решением имеющихся проблем. Недавнее обновление от 15 октября, по словам разработчиков, наконец-то исправило критическую ошибку с регистрацией попаданий. Эта проблема вызвала значительное разочарование среди игроков, поскольку пули, что визуально попадали в противников, часто не наносили урон. Теперь, благодаря серверному исправлению, этот недостаток должен быть полностью устранен.
Стоит также напомнить, что вместе с классическими режимами в Battlefield 6 уже вернулся популярный режим-песочница Portal. Он позволяет игрокам создавать собственные карты и игровые сценарии с уникальными правилами. В новой версии разработчики значительно усовершенствовали этот инструмент, добавив больше возможностей для творчества, постоянные серверы и функцию создания карт с нуля.
Напомним, в Battlefield 6 также нашли баг, позволяющий игрокам летать над картой на дроне и стрелять "с неба".