Недавно выпущенный шутер Battlefield 6, который стартовал 10 октября, уже получил немало положительных отзывов за разнообразие игровых возможностей. Однако, похоже, разработчики из DICE не планируют останавливаться на достигнутом и уже готовят для игроков амбициозные планы на ближайшее будущее, которые значительно расширят игровой опыт.

Какие новые режимы появятся в игре?

Хотя Battlefield 6 уже предлагает игрокам широкий выбор режимов на любой вкус, от классических Conquest и Breakthrough до динамичных боев в стиле Call of Duty, вскоре их станет еще больше. Благодаря анализу игровых файлов, проведенному инсайдерами, стало известно о подготовке шести новых режимов. Эта утечка указывает на возможное появление таких форматов, как Raid, Payload, Sabotage, Squad Shootout, Strikepoint и Tank Hunt, пишет 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

Хотя Electronic Arts и DICE еще не предоставили официальных комментариев по большинству из этих режимов, два из них – Strikepoint и Sabotage – уже подтверждены как часть первого сезона игры. Сезон будет разделен на три этапа, каждый из которых принесет свежий контент.

Первое обновление запланировано на 28 октября. Оно добавит в игру новую карту под названием Blackwell Fields, режим Strikepoint, а также три новые единицы оружия, пишет Game Rant.

Вторая волна контента ожидается 18 ноября. Она будет включать еще одну новую карту, временный игровой режим Sabotage, новый модуль для оружия и три дополнительных вида вооружения.

Завершающее обновление сезона выйдет 9 декабря и принесет с собой карту на зимнюю тематику, специальное праздничное событие и новое оружие ближнего боя.

Когда именно выйдут другие новые режимы, упоминания о которых есть в файлах игры, неизвестно, так же как и их назначение.

Помимо работы над новым контентом, студия DICE активно занимается решением имеющихся проблем. Недавнее обновление от 15 октября, по словам разработчиков, наконец-то исправило критическую ошибку с регистрацией попаданий. Эта проблема вызвала значительное разочарование среди игроков, поскольку пули, что визуально попадали в противников, часто не наносили урон. Теперь, благодаря серверному исправлению, этот недостаток должен быть полностью устранен.

Стоит также напомнить, что вместе с классическими режимами в Battlefield 6 уже вернулся популярный режим-песочница Portal. Он позволяет игрокам создавать собственные карты и игровые сценарии с уникальными правилами. В новой версии разработчики значительно усовершенствовали этот инструмент, добавив больше возможностей для творчества, постоянные серверы и функцию создания карт с нуля.

