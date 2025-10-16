Нещодавно випущений шутер Battlefield 6, який стартував 10 жовтня, вже отримав чимало схвальних відгуків за різноманітність ігрових можливостей. Проте, схоже, розробники з DICE не планують зупинятися на досягнутому і вже готують для гравців амбітні плани на найближче майбутнє, які значно розширять ігровий досвід.

Які нові режими з'являться у грі?

Хоча Battlefield 6 вже пропонує гравцям широкий вибір режимів на будь-який смак, від класичних Conquest та Breakthrough до динамічних боїв у стилі Call of Duty, незабаром їх стане ще більше. Завдяки аналізу ігрових файлів, проведеному інсайдерами, стало відомо про підготовку шести нових режимів. Цей витік вказує на можливу появу таких форматів, як Raid, Payload, Sabotage, Squad Shootout, Strikepoint та Tank Hunt, пише 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

Хоча Electronic Arts та DICE ще не надали офіційних коментарів щодо більшості з цих режимів, два з них – Strikepoint і Sabotage – вже підтверджено як частину першого сезону гри. Сезон буде розділений на три етапи, кожен з яких принесе свіжий контент.

Перше оновлення заплановане на 28 жовтня. Воно додасть у гру нову мапу під назвою Blackwell Fields, режим Strikepoint, а також три нові одиниці зброї, пише Game Rant.

Друга хвиля контенту очікується 18 листопада. Вона включатиме ще одну нову мапу, тимчасовий ігровий режим Sabotage, новий модуль для зброї та три додаткові види озброєння.

Завершальне оновлення сезону вийде 9 грудня і принесе із собою мапу на зимову тематику, спеціальну святкову подію та нову зброю ближнього бою.

Коли саме вийдуть інші нові режими, згадки про які є в файлах гри, невідомо, так само як і їхнє призначення.

Окрім роботи над новим контентом, студія DICE активно займається вирішенням наявних проблем. Нещодавнє оновлення від 15 жовтня, за словами розробників, нарешті виправило критичну помилку з реєстрацією влучань. Ця проблема викликала значне розчарування серед гравців, оскільки кулі, що візуально влучали в супротивників, часто не завдавали шкоди. Тепер, завдяки серверному виправленню, цей недолік має бути повністю усунений.

Варто також нагадати, що разом із класичними режимами в Battlefield 6 вже повернувся популярний режим-пісочниця Portal. Він дозволяє гравцям створювати власні мапи та ігрові сценарії з унікальними правилами. У новій версії розробники значно вдосконалили цей інструмент, додавши більше можливостей для творчості, постійні сервери та функцію створення мап з нуля.

Нагадаємо, в Battlefield 6 також знайшли баг, що дозволяє гравцям літати над мапою на дроні та стріляти "з неба".