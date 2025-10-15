Попри усю успішність релізу, Battlefield 6 не обійшлася без чудернацьких багів, один з яких заполонив майже усі лобі гри, повідомляє 24 Канал.
Веселощі чи серйозна помилка?
Гравці продовження культової серії шутерів знайшли спосіб "левітації", який відкриває чудову можливість для використання снайперських гвинтівок.
Для цього вам знадобиться небагато: тіммейт, який запустить розвід-дрон, а також молот в руках.
Потому достатньо лише залізти на дрон та бити по ньому вже згаданим молотом, з кожним ударом здіймаючись все вище в небо.
Як працює баг – дивіться відео
На великих мапах використання цього трюку дає змогу розстрілювати безпомічних опонентів зі снайперських гвинтівок на вражаючих відстанях. Думки спільноти на рахунок його використання та існування в грі розділилися.
Когорта геймерів вимагає якомога швидше прибрати це "непорозуміння", адже воно псує весь ігровий процес.
Інші ж стверджують, що саме за такий хаос вони й люблять Battlefield, тож якщо й прибирати баг – можна бодай дати гравцям вдосталь часу з ним побавитися.
Так чи інакше, цю помилку точно з часом виправлять, тож якщо вам цікаво самотужки випробувати такий тип отримання переваги над суперниками – не гайте час.