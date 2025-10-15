Попри усю успішність релізу, Battlefield 6 не обійшлася без чудернацьких багів, один з яких заполонив майже усі лобі гри, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Скільки заробив Battlefield 6 – перші результати продажів вражають

Веселощі чи серйозна помилка?

Гравці продовження культової серії шутерів знайшли спосіб "левітації", який відкриває чудову можливість для використання снайперських гвинтівок.

Для цього вам знадобиться небагато: тіммейт, який запустить розвід-дрон, а також молот в руках.

Потому достатньо лише залізти на дрон та бити по ньому вже згаданим молотом, з кожним ударом здіймаючись все вище в небо.

Як працює баг – дивіться відео

COMPLETELY BROKEN RECON DRONE REDEPLOY in Battlefield 6 pic.twitter.com/Mvtro6C8Ej — StoneMountain (@StoneMountain64) October 14, 2025

На великих мапах використання цього трюку дає змогу розстрілювати безпомічних опонентів зі снайперських гвинтівок на вражаючих відстанях. Думки спільноти на рахунок його використання та існування в грі розділилися.

Когорта геймерів вимагає якомога швидше прибрати це "непорозуміння", адже воно псує весь ігровий процес.

Інші ж стверджують, що саме за такий хаос вони й люблять Battlefield, тож якщо й прибирати баг – можна бодай дати гравцям вдосталь часу з ним побавитися.

The BF6 drone glitch is absolutely generational pic.twitter.com/WJls3Myxfa — SoaR Reply (@ReplyGuyChris) October 15, 2025

The coolest thing I'll ever do in Battlefield 6 pic.twitter.com/cenvoGqvUu — FaZe Scope (@FaZeScope) October 14, 2025

Так чи інакше, цю помилку точно з часом виправлять, тож якщо вам цікаво самотужки випробувати такий тип отримання переваги над суперниками – не гайте час.