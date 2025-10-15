Старт продажів Battlefield 6 впевнено можна назвати успіхом для Electronic Arts, адже гра вже принесла компанії кругленьку суму, повідомляє 24 Канал з посиланням на Alinea Analytics.

Чи зможе шутер втримати темп?

Поки гравці BF 6 дивуються неймовірному пострілу колеги, фінансові аналітики рахують прибутки, які шутер приніс своїм творцям.

За попередньою інформацією, всього за 4 дні гра продалася накладом у понад 6,5 мільйонів копій, що принесло компанії понад 350 мільйонів доларів.

Окрім того, з'явився і розподіл за платформами та цифровими магазинами.

Так, користувачі Steam склали 65.7% від усіх покупців, на другому місці розташувалися власники PlayStation 5 з 23.7% продажів. Третя сходинка з 19.6% належить геймерам з Xbox Series X|S.

Приблизні продажі / Фото Alinea Analytics

На додачу стали відомі країни, де гру купують найбільше. У лідерах очікувано опинилися США, які становлять 1/3 від 3,5 мільйонів власників BF 6 у Steam, повідомляє BFBulletin у X.

Далі йдуть Китай з 15%, Німеччина та Великобританія з 3-6% та врешті Японія з показником у 3%.

Цікаво також, що приблизно 45% власників гри у Steam не мають у власності Battlefield 2042, що означає, що EA вдалося привернути увагу геймерів, не дотичних до фан-бази відомої серії.

Якщо розробники зможуть зберегти цей імпульс інтересу та заохотити ще більше геймерів до покупки проєкту сезонним контентом та виходом режиму королівської битви, то продажі гри за кілька місяців цілком здатні принести понад 1 мільярд доларів прибутку.