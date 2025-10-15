Як працює баг з драбиною в Battlefield 6?

У новій Battlefield 6 штурмова драбина – це ґаджет класу Assault для швидкого доступу на височини. Проте спільнота відкрила трюк, який використовує дивну фізику при взаємодії з нижньою частиною драбини: якщо зайти на неї під правильним кутом на повній швидкості, персонажа буквально підкидає вгору або відкидає геть, наче гарматне ядро. Це відкриває нові кути атаки та маршрути пересування. На відео від відомих гравців демонструється кілька способів відтворити цей ефект, включно з різкими змінами напрямку під час початку підйому, пише 24 Канал з посиланням на IGN.

Попри видовищність, цей рух радше розважальний. Хоча це й може дати якісь переваги, баг вимогливий до позиціонування і таймінгу, часто викидає гравця з вигідної позиції та не гарантує перевагу в перестрілках. В одному випадку вас може відкинути всього на кілька метрів, у інших же персонаж відлітає на дуже значну відстань, звідки доведеться довго повертатися. Гравці визнають, що трюк радше для смішних відео в інстаграмі, ніж для стабільного виграшу.

Паралельно з цим інші користувачі намагаються застосовувати драбини за призначенням, не маючи наміру відстрибувати геть, але баг руйнує їхню гру.

Що кажуть розробники?

Ключовий момент – реакція розробників. Провідний продюсер DICE Девід Сірланд публічно підтвердив, що "драбинний запуск" – це баг, і його приберуть у одному з майбутніх патчів. Команда збирає відгуки, відбирає пріоритетні виправлення та вже випускала швидкі хотфікси, що торкалися рухових помилок, а найближчими тижнями обіцяє продовжити полірування гри.

За словами медіа, поки команда готує оновлення, у соціальних мережах тільки більшає кліпів з екстремальними польотами – гравці намагаються встигнути, доки вікно можливостей ще відкрите.

У цьому ролику видно, що відстань відкидання може бути дуже значною: відео

Ladders might be broken in Battlefield 6 pic.twitter.com/OUnM6Ux1Wd — Mokey (@mokeysniper) October 11, 2025

Варто зазначити, що баг зі штурмовими драбинами використовують також для того, щоб дістатися висот, які з погляду дизайну мап не мали б бути доступними. Це дає несправедливі переваги в матчах, адже суперники при цьому лишаються на своїх позиціях на землі й навіть не здогадуються, що потрібно дивитися вверх, пише Insider Gaming.

Ще один приклад використання багу: відео

Took 2 hours to break ladders in BF6 ?#BF6 pic.twitter.com/13ffncb2GH — merkwy (@merkwey) October 12, 2025

Коли саме вийде виправлення, невідомо.

Зазначимо, що в грі є ще один цікавий баг, який дає переваги висоти. У відео в соціальних мережах гравці показують, як вони стають на дрон свого товариша по команді та неодноразово б'ють по ньому кувалдою ближнього бою. Кожен удар піднімає дрон все вище і вище, пише Dexerto.