Белорусская игра про тверк покоряет мобильный рынок США: у нее уже более 2 миллионов загрузок

Недавно белорусская студия FreePlay выпустила мобильный проект под названием Twerk Race 3D, который спустя всего несколько недель после релиза стал лидером американского Google Play. Детальнее в материале.

Минская студия мобильных игр FreePlay представила свой первый продукт в 2022 году под названием Twerk Race 3D.

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Всего через две недели после релиза, проект стал наиболее скачиваемой мобильной игрой в Google Play на территории США. Странную концепцию опробовали уже более 2 миллионов американских геймеров.

По всей видимости, игроков привлекает забавность и абсурдность геймплея. Дело в том, что Twerk Race 3D – это раннер, в котором пользователю необходимо сначала удачно пробежать своеобразную полосу препятствий попутно собирая сочные бургеры, которые потом помогут им в поединке на танцплощадке за, ни много ни мало – титул чемпиона по тверку.

Скриншоты из Twerk Race 3D / изображение play.google.com

Примечательной особенностью персонажей являются неестественно крупные ягодицы, которые к тому же растут пропорционально набранным очкам, начисляемым за съеденные во время забега бургеры.

Тверкинг – это весело. А игра, соединяющая бег с препятствиями и тверкинг, еще веселее! – говорится в описании проекта на Google Play.

по итогам прошлого года минская студия FreePlay собрала 375 миллионов загрузок собственных проектов.