Bungie бесплатно раздают в Steam одну из классических видеоигр

На радость своим поклонникам студия Bungie объявила о намерении выпустить на платформе Steam известную классическую трилогию и первая игра серии уже доступна бесплатно в цифровом магазине Valve.

Bungie и Aleph One объявили о перевыпуске классического шутера Marathon в Steam.

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Большинство геймеров знают Bungie как крутых разработчиков благодаря сериям Halo и Destiny.

Однако, именно Marathon, выпущенный в далеком 1994 году, был тем проектом, что помог студии прочно стать на ноги и заявить о себе в индустрии.

В свое время этот шутер конкурировал с такими легендами жанра как Doom и Wolfenstein, а получил меньшее признание лишь из-за своей эксклюзивности для компьютеров Mac.

Похоже, что в Bungie решили исправить эту историческую несправедливость и объявили о намерении выпустить всю трилогию с "косметическими" улучшениями в Steam, а первая часть уже доступна на платформе.

Трейлер игры – смотреть видео

Осовременить Marathon было поручено Aleph One. Среди прочего игра получила поддержку широкоэкранного HUD, 3D-фильтрацию и перспективу, позиционное аудио и 60+ FPS.

При желании геймеры также могут играть в игру в ее первозданном виде, выключив эти функции.

Сюжет игра сохранила классический – игроку поручено отбиваться от пришельцев на звездолете UESC Marathon, но они не единственная опасность, ведь ИИ также борется за контроль над кораблем.