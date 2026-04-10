В Steam дарят кооперативный платформер в научно-фантастическом сеттинге

Пользователи Steam имеют возможность опробовать научно-фантастический кооперативный платформер, который будет доступен для добавления в библиотеку бесплатно в течение ограниченного времени.

В цифровом магазине видеоигр от Valve продолжается "раздача" интересной игрушки под названием eWorlds, сообщает 24 Канал.

Интересно Запуск Artemis 2 внезапно дал вторую жизнь забавной инди-видеоигре

Достойный кооперативный платформер в Steam?

Обычно игры становятся бесплатными в Steam из-за каких-то рекламных кампаний или скорого анонса сиквела. С eWorlds ситуация совсем другая, ведь игра была бесплатной весь период своего существования, но с 16 апреля станет платной и будет стоить примерно 4 доллара, сообщает Gamerant.

По словам разработчиков, это вынужденный шаг чтобы сохранить функционирование ее многопользовательских серверов.

Что касается самой игры, то Worlds – это научно-фантастический 3D-платформер, где игроки могут объединиться чтобы исследовать таинственный тропический остров, находящийся между измерениями.

На геймеров ожидают пазлы, загадки и мультяшная эстетика.

Трейлер eWorlds: смотрите видео

Отзывы на игру в Steam находятся на отметке в "очень одобрительные", а 88% рецензий являются положительными. Согласно обзорам, единственным существенным недостатком является длительность проекта – на прохождение вам понадобится примерно 5 часов.

Вместе с тем, 5 часов бесплатных развлечений – это крутое предложение и игра точно стоит того чтобы ее испытать.

Что еще попробовать в Steam?