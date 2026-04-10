У Steam дарують кооперативний платформер у науково-фантастичному сетингу

Користувачі Steam мають нагоду випробувати науково-фантастичний кооперативний платформер, який буде доступний для додавання в бібліотеку безплатно протягом обмеженого часу.

У цифровому магазині відеоігор від Valve триває "роздача" цікавої забавки під назвою eWorlds, повідомляє 24 Канал.

Гідний кооперативний платформер у Steam?

Зазвичай ігри стають безплатними у Steam через якісь рекламні кампанії чи скорий анонс сиквелу. З eWorlds ситуація зовсім інакша, адже гра була безплатною увесь період свого існування, але з 16 квітня стане платною і коштуватиме приблизно 4 долари, повідомляє Gamerant.

За словами розробників, це вимушений крок аби зберегти функціонування її багатокористувацьких серверів.

Щодо самої гри, то Worlds – це науково-фантастичний 3D-платформер, де гравці можуть об'єднатися аби дослідити таємничий тропічний острів, що знаходиться між вимірами.

На геймерів очікують пазли, загадки та мультяшна естетика.

Відгуки на гру в Steam знаходяться на відмітці в "дуже схвальні", а 88% рецензій є позитивними. Згідно з оглядами, єдиним суттєвим недоліком є тривалість проєкту – на проходження вам знадобиться приблизно 5 годин.

Разом з тим, 5 годин безплатних розваг – це крута пропозиція і гра точно вартує того аби її випробувати.

