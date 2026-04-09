Місія Artemis 2 стала темою галактичного масштабу, проникнувши у всі сфери життя людей. Не стала винятком й індустрія відеоігор, повідомляє 24 Канал.

Kerbal Space Program побила власний рекорд у Steam?

Масштабний проєкт NASA привернув увагу усього світу до космосу і природно, що інтерес поширився і на сферу розваг.

Зокрема, неочікуваний бенефіт від цього отримала відеогра 2015 року випуску.

Мова про симулятор побудови космічних апаратів Kerbal Space Program.

У ньому єдиною ціллю гравця є збудувати достатньо потужний та витривалий "зореліт" для раси кербалів, яким вони відправляться підкорювати простори Всесвіту. Свого часу гра здобула чимало шанувальників своєю увагою до деталей та реалістичною аеродинамікою з елементами орбітальної фізики, інформує gamesradar+.

Завдяки зацікавленості широкого загалу космічною тематикою, зараз гра авторства Squad переживає другу молодість, майже наблизившись до власного рекорду за піковою кількістю одночасних гравців у Steam.

Як повідомляє SteamDB, 9 квітня в 11-річному проєкті знаходилося 12 434 користувачі. Пікове ж значення було зафіксовано у день релізу версії 1.0 та становило 19 149 геймерів.

Отож, якщо ви шукали відеогру на подібну тематику – зараз саме час випробувати Kerbal Space Program.

