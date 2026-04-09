Місія Artemis 2 стала темою галактичного масштабу, проникнувши у всі сфери життя людей. Не стала винятком й індустрія відеоігор, повідомляє 24 Канал.
Kerbal Space Program побила власний рекорд у Steam?
Масштабний проєкт NASA привернув увагу усього світу до космосу і природно, що інтерес поширився і на сферу розваг.
Зокрема, неочікуваний бенефіт від цього отримала відеогра 2015 року випуску.
Мова про симулятор побудови космічних апаратів Kerbal Space Program.
У ньому єдиною ціллю гравця є збудувати достатньо потужний та витривалий "зореліт" для раси кербалів, яким вони відправляться підкорювати простори Всесвіту. Свого часу гра здобула чимало шанувальників своєю увагою до деталей та реалістичною аеродинамікою з елементами орбітальної фізики, інформує gamesradar+.
Завдяки зацікавленості широкого загалу космічною тематикою, зараз гра авторства Squad переживає другу молодість, майже наблизившись до власного рекорду за піковою кількістю одночасних гравців у Steam.
Як повідомляє SteamDB, 9 квітня в 11-річному проєкті знаходилося 12 434 користувачі. Пікове ж значення було зафіксовано у день релізу версії 1.0 та становило 19 149 геймерів.
Отож, якщо ви шукали відеогру на подібну тематику – зараз саме час випробувати Kerbal Space Program.
Інші "космічні" новини зі світу геймінгу:
7 квітня на PS5 вийшла RPG Starfield, розширивши перелік платформ, на яких вона доступна. Також в цей день з'явилося масштабне доповнення Terran Armada, яке серед іншого додало в гру безшовні польоти.
Встигла розчарувати фанатів іншої рольової гри новина про переписання сценарцію екранізації франшизи. Мова про Mass Effect, серіал за якою готується до випуску на Amazon Prime.
Також з'явилася перша інформація про ймовірний сиквел гри Stellar Blade.