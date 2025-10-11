В Steam вышла демоверсия видеоигры, которая предлагает геймерам интересный взгляд на жанр королевской битвы и точно понравится тем, кто умеет быстро печатать на клавиатуре.

Пользователи платформы от Valve могут ознакомиться с демоверсией уникальной королевской битвы под названием Final Sentence, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

Стоит внимания Фанаты бурно реагируют на отмену Assassin's Creed: что говорят в сети

Интересный взгляд на жанр?

Жанр "батлроялов" пережил пик своей популярности, однако это не означает, что мы больше не увидим его сообразительных вариаций.

В частности, уникальный проект от разработчиков Button Mash предлагает геймерам посоревноваться между собой в скорости и качестве печати.

Final Sentence – это будущая игра для ПК, в которой до 100 игроков должны будут печатать быстро и без ошибок чтобы не получить "пулю в лоб".

Локация игры выглядит как огромная темная аудитория, с сотней столов и печатных машинок. Как только часы начинают отсчет раунда, игрокам дают задание: напечатать заданные им строки, не делая ошибок.

Трейлер игры – смотрите видео

Три ошибки в сегменте запускают наказание: надзиратель играет с горе-печатником в русскую рулетку.

Если игрок выживает, он может попробовать еще раз, а если нет – удачи в следующем матче. Первый печатник, который завершит все задания, становится победителем, а остальных участников казнят.

Релиз игры запланирован на 4 квартал 2025 года, а прямо сейчас ее можно добавить в избранное на странице в Steam.