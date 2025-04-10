Релиз легендарного многопользовательского шутера PUBG создал настоящее цунами в индустрии, выведя на первое место в рейтинге популярных жанров "battle royal" или "королевские битвы". Однако, сейчас для подобных игр наступают не лучшие времена, сообщает 24 Канал со ссылкой на Newzoo.

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Популярность "королевских битв" стремительно падает

Когда гейм-дизайнерская концепция "остаться последним выжившим" только появилась, то геймеры увидели огромное количество проектов на эту тематику.

Со временем жанр "батлрояль" стал столь же привычным как шутеры или симуляторы гонок, но спад его популярности все же был неизбежным.

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Как свидетельствует исследование Newzoo, время, потраченное геймерами на представителей этого жанра, стремительно упало с 19% в 2021 году до лишь 12% в 2024 году.

Зато сообщается, что многие игроки вернулись к шутерам, а в целом "стрелялки" и "королевские битвы" забирают около 40% всего игрового времени геймеров.

Интересно, что упадок жанра не касается такой популярной видеоигры как Fortnite. Проект Epic Games наоборот регистрирует чрезвычайный рост популярности, а его доля среди выбора игры у фанатов "батлроялей" выросла с 43% в 2021 году до колоссальных 77% в 2024-ом.

На фоне стагнации "королевских битв" большую популярность приобрел жанр RPG, показатели которого поднялись с 9% в 2021 году до 13% в 2024 году.