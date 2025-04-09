Hollow Knight: Silksong годами была одной из самых ожидаемых видеоигр, пока геймерам не надоела постоянная неопределенность и многочисленные переносы даты выхода, информирует 24 Канал.

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Новые изображения показывают проведенную работу

И вот 2 апреля, во время презентации новой консоли Nintendo Switch 2, было объявлено, что игра таки действительно существует, а ее релиз состоится уже в 2025 году.

Вскоре после этого на сайте Nintendo Japan появилось несколько новых скриншотов проекта.

В частности, было добавлено три новых изображения на которых изображены локации, которые впервые показали геймерам еще в 2019 году, в первом анонсе Silksong.

Хотя скриншоты не раскрывают каких-то новых деталей или ранее невиданные локации, они все же порадовали многих поклонников первой части, которые заметили прогресс в детализации окружений и другие графические изменения.

Несмотря на то, что последние новости об игре нельзя назвать большими, они все же подбодрили тех кто ожидает ее выход, ведь многие серьезно опасались, что релиз Hollow Knight: Silksong так никогда и не состоится.