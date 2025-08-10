На платформе Steam состоялся релиз интересной кооперативной видеоигры Wires and Whiskers, которая предлагает игрокам взять под контроль лабораторную мышку и робота.

Среди бесплатных видеоигр в цифровом магазине Steam довольно часто попадаются студенческие проекты, но далеко не всегда они выглядят настолько интересно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

Интересный кооперативный опыт на вечер?

Разработанная командой студентов под названием ISTART DIGITAL в рамках их выпускного проекта и официально выпущенная 31 июля 2025 года, Wires and Whiskers – это локальная кооперативная игра для двух игроков, где они возьмут на себя роль кибернетической лабораторной песчанки и вооруженного экзокостюма.

На пути к побегу из лаборатории, этой странной парочке придется пробиваться через толпы врагов, преодолевать элементы платформинга и решать различные головоломки.

Трейлер игры – смотрите видео

Из-за различных способностей героев, геймерам придется координировать действия, точно как в играх вроде It Takes Two и мировой рекордсменки Split Fiction, которые и служили вдохновением для создателей.

Общее время прохождения Wires and Whiskers от 20 до 30 минут. Однако, этот короткий, но приятный опыт получает хорошие отзывы от геймеров и заслуживает того, чтобы его испытать, особенно бесплатно.