На платформі Steam відбувся реліз цікавої кооперативної відеогри Wires and Whiskers, яка пропонує гравцям взяти під контроль лабораторну мишку та робота.

Серед безплатних відеоігор у цифровому магазині Steam доволі часто трапляються студентські проєкти, але далеко не завжди вони виглядають настільки цікаво, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

Цікавий кооперативний досвід на вечір?

Розроблена командою студентів під назвою ISTART DIGITAL в рамках їхнього випускного проєкту та офіційно випущена 31 липня 2025 року, Wires and Whiskers – це локальна кооперативна гра для двох гравців, де вони візьмуть на себе роль кібернетичної лабораторної піщанки та озброєного екзокостюма.

На шляху до втечі з лабораторії, цій чудернацькій парочці доведеться пробиватися через натовпи ворогів, долати елементи платформінгу та вирішувати різноманітні головоломки.

Трейлер гри – дивіться відео

Через різні здібності героїв, геймерам доведеться координувати дії, точнісінько як в іграх на кшталт It Takes Two та світової рекордсменки Split Fiction, що й слугували натхненням для творців.

Загальний час проходження Wires and Whiskers від 20 до 30 хвилин. Одначе, цей короткий, але приємний досвід отримує гарні відгуки від геймерів та заслуговує того аби його випробувати, особливо безплатно.