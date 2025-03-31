Guinness World Records офіційно підтвердила досягнення гри, розповідає 24 Канал. Split Fiction переписала історію одразу в трьох категоріях серед ігор із локальним кооперативним режимом.
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Вона стала найпопулярнішою грою з локальним кооперативом у Steam, а також найпродаванішою серед подібних ігор за перші 48 годин (1 мільйон копій) та за тиждень (2 мільйони копій) після релізу.
Розробники з Hazelight Studios вже відреагували на це досягнення на своїй сторінці в X:
Боже, це неймовірно! Мам, дивись! Наша гра потрапила до Книги рекордів Гіннеса!
Гра Split Fiction підтримує не лише локальний, а й онлайн-кооператив. Завдяки системі Friend Pass у спільній грі може брати участь двоє гравців, маючи лише одну куплену копію.
За даними Guinness World Records, піковий онлайн у Steam-версії гри в перший день досяг 197 434 одночасних гравців, а найкращий показник за весь час перевищив 259 тисяч осіб.
Реліз Split Fiction відбувся 6 березня на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X і S. Гра отримала високі оцінки критиків і статус "надзвичайно позитивної" у відгуках Steam. Крім того, голлівудські кіностудії вже борються за право екранізувати проєкт.