Ночные кошмары в подарок: разработчики Nightbell и Drive Me to Hell предоставляют свои игры бесплатно

ПК-геймеры, увлекающиеся жанром хорроров, могут совершенно бесплатно стать обладателями двух интересных инди-проектов – Nightbell и Drive Me to Hell. Правда, действовать придется быстро.

Мир инди-игр вновь радует любителей острых ощущений щедрыми предложениями. На этот раз пользователи ПК могут пополнить свои библиотеки двумя самобытными проектами, сообщает 24 Канал.

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Где искать бесплатные хорроры для ПК?

Пока крупные корпорации соревнуются за внимание игроков громкими анонсами, независимые разработчики пытаются привлечь аудиторию приятными подарками.

Владельцы ПК получили возможность навсегда оставить в своих коллекциях два атмосферных хоррора.

Правда, их раздают не на обычных площадках вроде Steam или Epic Games Store, а через независимую платформу itch.io.

Какие игры стали временно бесплатными?

Первым претендентом на место на вашем жестком диске является проект под названием Nightbell от студии TrueGames.

Этот причудливый симулятор ходьбы от первого лица переносит игрока в атмосферу сочельника, который внезапно превращается в настоящий ночной кошмар. Сюжет рассказывает о маленьком мальчике, оставшемся дома с мамой. После сказки на ночь о ведьме с колокольчиком ребенок просыпается от знакомого звона и обнаруживает, что мать исчезла, а в доме поселилось нечто ужасно похожее на нее.

Nightbell – довольно короткая игра, а ее прохождение занимает примерно 30 минут.

Трейлер игры: смотрите видео

Обозреватели отмечают, что, несмотря на небольшую продолжительность, проект успевает создать густую атмосферу ужаса.

Если первая половина игры сосредоточена на постепенном нарастании напряжения, то вторая становится значительно страшнее, предлагая моменты, способные застать врасплох даже опытных поклонников жанра. Nightbell доступна бесплатно на itch.io до 12 июля.

Еще одним подарком для геймеров стала Drive Me to Hell от MadBug Studio. Эта игра сочетает в себе симулятор вождения и сюрреалистический хоррор.

Проект выделяется своей визуальной стилистикой: низкополигональная графика напоминает эпоху первой PlayStation, что придает событиям особую жуткость.

Игрок управляет автомобилем, пытаясь добраться до дома сквозь призрачные видения и демонические препятствия. Любая остановка может стать роковой.

Трейлер проекта: посмотрите ролик

Интересно, что многие игроки в Steam восприняли эту игру как мрачную аллегорию на тему вождения в нетрезвом состоянии. Прохождение занимает от 20 до 40 минут, а получить бесплатную копию можно будет до 6 июля.