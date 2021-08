Бесплатные игры в Epic Games Store и распродажи в Steam: лучшие предложения за последнюю неделю

На этой неделе в сервисах Steam, PS Store и Microsoft Store стартовали новые тематические распродажи. А в Epic Games Store сейчас можно бесплатно получить две интересные видеоигры.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных видеоигр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Интересные распродажи в PS Store и GOG: подборка лучших предложений за последнюю неделю

Steam

В фирменном магазине Valve на этой неделе стартовало сразу несколько тематических акций. До 31 августа в этом сервисе можно будет приобрести по сниженной цене видеоигры серии Assassin's Creed. А 7 сентября завершится тематическая распродажа игр от CD Projekt RED, а также проектов по мотивам "Звездных войн".

Из интересного еще стоит отметить, что до 30 августа все пользователи этого сервиса могут бесплатно сыграть в симулятор выживания Scum и популярный шутер Battlefield V. Также Steam обновил и страницу с еженедельной распродажей, а потому новые предложения можно поискать и там.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Cyberpunk 2077 – 602 гривны (-33%)

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 115 гривен (-80%)

Thronebreaker: The Witcher Tales – 199 гривен (-60%)

Assassin's Creed Odyssey – 228 гривен (-75%)

Assassin's Creed Origins – 183 гривны (-80%)

Star Wars: Squadrons – 599 гривен (-50%)

Star Wars Battlefront II – 299 гривен (-75%)

Left 4 Dead 2 – 33 гривны (-80%)

Battlefield V Definitive Edition – 179 гривен (-90%)

Prototype – 134 гривны (-75%)

Star Wars Battlefront II / Фото из магазина Steam

PlayStation Store

В магазине PS Store на этой неделе стартовала небольшая распродажа видеоигр для VR. Завершится эта акция уже 8 сентября, а в целом по сниженной цене можно приобрести более 200 игр.

Также в сети появилась неофициальная информация о видеоиграх, которые в сентябре бесплатно смогут получить подписчики PS Plus. С 8 сентября они смогут загрузить следующие проекты: Hitman 2, Predator: Hunting Grounds и Overcooked! All You Can Eat (только для PS5).

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Dirt Rally Plus PlayStation VR Bundle – 237 гривен (-75%)

Doom VFR – 164 гривны (-67%)

Borderlands 2 VR – 849 гривен (-50%)

Marvel's Iron Man VR – 599 гривен (-50%)

Five Nights at Freddy's: Help Wanted – 499 гривен (-50%)

Fruit Ninja VR – 384 гривны (-30%)

Rick and Morty: Virtual Rick-ality – 379 гривен (-60%)

Fruit Ninja VR / Фото из магазина PS Store

Microsoft Store

В фирменном сервисе Microsoft на этой неделе стартовала распродажа видеоигр в честь gamescom 2021. До 31 августа в этом магазине со скидками можно приобрести более 200 игр. Из интересного еще стоит отметить, что до 30 августа подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate могут бесплатно сыграть в The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited, Battlefield V и Assetto Corsa Competizione.

Также представители компании Microsoft назвали сентябрьскую подборку игр, которую получат подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate. С 1 сентября они смогут сыграть в такие видеоигры: Warhammer: Chaosbane, Zone of the Emders HD Collection, Mulaka и Samurai Shodown II.

По сниженной цене для консолей серии Xbox можно приобрести такие игры:

Assassin's Creed Valhalla Gold Edition – 70 долларов (-30%)

Cyberpunk 2077 – 48 долларов (-20%)

Mass Effect Legendary Edition – 42 доллара (-30%)

Watch Dogs: Legion Gold Edition – 50 долларов (-50%)

STAR WARS: Squadrons – 17 долларов (-50%)

Apex Legends Champion Edition – 28 долларов (-30%)

Destiny 2: Beyond Light – 24 доллара (-40%)

Apex Legends / Фото из магазина Microsoft Store

Другие предложения

В магазине Epic Games Store продолжаются традиционные раздачи видеоигр. До 2 сентября здесь можно бесплатно получить сразу две игры: Saints Row: The Third Remastered и Automachef. А в следующий раз можно будет забрать только один проект – Yoku's Island Express. Также можно еще отметить, что в Ubisoft Store на этой неделе началась распродажа фирменных игр. До 7 сентября в этом сервисе можно будет приобрести со скидками немало видеоигр и дополнений.

Трейлер видеоигры Saints Row: The Third Remastered: видео