Бесплатные игры в Epic Games Store и скидки в PS Store: лучшие предложения за последнюю неделю

В магазине PS Store стартовала масштабная распродажа с названием "Новогодние предложения". А в сервисе Epic Games Store на этой неделе можно получить сразу две видеоигры.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных игр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

PlayStation Store

На этой неделе в сервисе PS Store стартовала масштабная тематическая распродажа с названием "Новогодние предложения". До 23 декабря в этом популярном магазине можно будет приобрести со скидками почти 900 различных проектов.

Также представители этого сервиса назвали видеоигры, которые в декабре бесплатно получат подписчики PS Plus. С 7 декабря они смогут скачать следующие проекты: Godfall: Challenger Edition, Mortal Shell и Lego DC Super-Villains. Стоит напомнить, что до 3 января все подписчики PS Plus могут также скачать три игры для PS VR: The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners и Until You Fall.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

God of War – 324 гривны (-50%)

Assassin's Creed Valhalla Deluxe Edition – 1274 гривны (-50%)

Marvel's Spider-Man – 599 гривен (-50%)

Mortal Kombat X – 324 гривны (-50%)

Jurassic World Evolution – 224 гривны (-85%)

The Crew 2 Special Edition – 331 гривна (-80%)

Need for Speed Heat – 549 гривен (-75%)

Far Cry 5: Gold Edition – 749 гривен (-70%)

Little Nightmares II Deluxe Edition – 803 гривны (-33%)

Resident Evil 7 Biohazard – 324 гривны (-50%)

The Crew 2 / Фото из магазина PS Store

Другие предложения

В магазине Epic Games Store продолжаются традиционные раздачи игр. До 9 декабря все пользователи этого сервиса могут бесплатно получить популярный хоррор Dead by Daylight и головоломку while True: learn(). А в следующий раз здесь можно будет забрать симулятор Prison Architect и специальное издание Godfall (без сюжетной кампании).

В магазине Steam до 9 декабря можно будет приобрести со скидками некоторые игры от издательства Microids (Syberia и Asterix & Obelix). Также в сети появились слухи о двух видеоиграх, которые можно будет бесплатно получить в этом месяце. Вроде бы компания Ubisoft планирует устроить раздачу Anno 1404: History Edition, а вот разработчики из Techland могут подарить все геймерам Call of Juarez: Gunslinger.

Напоследок стоит еще отметить, что до 6 декабря пользователи всех основных платформ могут бесплатно сыграть в полноценную версию видеоигры Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Трейлер видеоигры Tom Clancy's Rainbow Six Siege: видео