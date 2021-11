Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных игр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Steam

На этой неделе в фирменном сервисе Valve стартовала масштабная осенняя распродажа. До 1 декабря в этом сервисе можно будет приобрести по сниженной цене немало различных проектов.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Cyberpunk 2077 – 449 гривен (-50%)

Horizon Zero Dawn – 354 гривны (-50%)

Days Gone – 599 гривен (-40%)

FIFA 22 – 899 гривен (-40%)

Resident Evil Village – 649 гривен (-50%)

Red Dead Redemption 2 – 449 гривен (-50%)

Mass Effect Legendary Edition – 1043 гривны (-42%)

Marvel's Guardians of the Galaxy – 909 гривен (-35%)

Humankind – 799 гривен (-20%)

It Takes Two – 743 гривны (-38%)

Humankind / Фото из магазина Steam

Epic Games Store

В магазине Epic Games Store на этой неделе также началась масштабная распродажа, правда, в честь Черной пятницы. В этом сервисе до 30 ноября можно будет приобрести около тысячи различных видеоигр.

Также в Epic Games Store продолжаются традиционные раздачи игр. На этой неделе в этом сервисе можно бесплатно получить симулятор theHunter: Call of the Wild. А вот в следующий раз можно будет забрать популярную видеоигру Dead by Daylight и головоломку while True: learn().

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Far Cry 6 – 759 гривен (-17%)

Assassin's Creed Valhalla – 457 гривен (-50%)

Borderlands 3 – 212 гривен (-75%)

Hitman 3 – 339 гривен (-60%)

Back 4 Blood – 524 гривны (-30%)

Cyberpunk 2077 – 449 гривен (-50%)

Kena: Bridge of Spirits – 512 гривен (-10%)

Riders Republic – 686 гривен (-25%)

Watch Dogs: Legion – 301 гривна (-67%)

Crysis Remastered Trilogy – 567 гривен (-20%)

Kena: Bridge of Spirits / Фото из магазина Epic Games Store

GOG

В магазине хороших старых игр также стартовала масштабная распродажа в честь Черной пятницы. До 29 ноября в этом сервисе можно будет приобрести по сниженной цене более 3 тысяч проектов.

Интересные предложения из этой распродажи:

Cyberpunk 2077 – 15 долларов (-50%)

Disco Elysium: The Final Cut – 9 долларов (-50%)

Horizon Zero Dawn – 13 долларов (-50%)

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 4 доллара​ (-80%)

Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition – 10 долларов (-60%)

Stellaris – 5 долларов (-75%)

XCOM 2 – 3 доллара (-90%)

Dragon Age: Origins Ultimate Edition – 5 долларов (-75%)

Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition – 12 долларов (-80%)

Dishonored 2 – 8 долларов (-80%)

The Witcher 3: Wild Hunt / Фото из магазина GOG

Другие предложения

Представители компании Microsoft назвали подборку видеоигр, которые получат в декабре подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate. В этом месяце они смогут сыграть в такие видеоигры: The Escapists 2, Tropico 5 Penultimate Edition, Orcs Must Die! и Insanely Twisted Shadow Planet.

Распродажа в честь Черной пятницы стартовала и в сервисе Origin. Сейчас в этом магазине можно приобрести по сниженной цене немало игр, а завершится эта акция уже 30 ноября.

FIFA 22 / Фото из магазина Origin