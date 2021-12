Бесплатные игры в Steam, EGS и Ubisoft Store: лучшие предложения за последнюю неделю

Почти во всех магазинах на этой неделе стартовали распродажи в честь The Game Awards 2021. А в Steam, Epic Games Store и Ubisoft Store можно бесплатно получить несколько игр.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных игр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Steam

В фирменном магазине Valve на этой неделе стартовало сразу несколько тематических акций. Уже началась масштабная распродажа видеоигр в честь The Game Awards 2021, а завершится она 13 декабря. Также до этого дня можно будет приобрести со скидками игры из серии Far Cry. А вот видеоигры от издательства Rockstar Games можно будет купить по сниженной цене до 21 декабря. Также Steam обновил и страницу с еженедельной распродажей, поэтому новые предложения можно поискать и там.

А еще на этой неделе польская студия Techland запустила раздачу видеоигры Call of Juarez: Gunslinger. В сервисе Steam ее можно забрать бесплатно до 14 декабря. Также стоит отметить, что до 13 декабря все пользователи этого сервиса могут бесплатно сыграть в такие игры: Dying Light, XCOM 2, Europa Universalis IV, The Hunter: Call of the Wild, Fear Surrounds и Deadlokk.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Deathloop – 499 гривен (-50%)

Resident Evil Village – 649 гривен (-50%)

It Takes Two – 743 гривны (-38%)

Psychonauts 2 – 454 гривны (-35%)

Marvel's Guardians of the Galaxy – 909 гривен (-35%)

Back 4 Blood – 524 гривны (-30%)

Far Cry 5 – 183 гривны (-80%)

Red Dead Redemption 2 – 449 гривен (-50%)

L.A. Noire – 174 гривны (-65%)

FIFA 22 – 599 гривен (-60%)

FIFA 22 / Фото из магазина Steam

Microsoft Store

На этой неделе в сервисе Microsoft Store стартовало сразу две масштабные распродажи. Первая посвящена семейным видеоиграм, а вторая – церемонии The Game Awards 2021. В целом до 14 декабря в этом магазине можно приобрести по сниженной цене более 300 проектов.

По сниженной цене для консолей Xbox можно приобрести такие игры:

UNO – 4 доллара​ (-60%)

The Sims 4 – 6 долларов​ (-85%)

Team Sonic Racing – 15 долларов (-50%)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated – 18 долларов (-40%)

STAR WARS Battlefront Ultimate Edition – 5 долларов (-75%)

Psychonauts 2 – 39 долларов (-35%)

Resident Evil Village – 30 долларов (-50%)

Call of Duty: Vanguard Standard Edition – 45 долларов (-25%)

It Takes Two Digital Version – 20 долларов (-50%)

Marvel's Guardians of the Galaxy – 39 долларов (-35%)

Resident Evil Village / Фото из магазина Microsoft Store

Epic Games Store

В фирменном магазине Epic Games на этой неделе можно бесплатно получить сразу две игры: симулятор Prison Architect и специальное издание Godfall (без сюжетной кампании). А вот в следующий раз можно будет забрать какую-то секретную видеоигру.

Известный инсайдер утверждает, что это будет Shenmue III, а также добавляет, что компания Epic Games планирует устроить традиционную раздачу видеоигр в честь новогодних праздников. Согласно его данным, начнется она уже 16 декабря, а всего в рамках этой акции можно будет бесплатно получить 14 игр.

Shenmue III / Фото из магазина Epic Games Store

PlayStation Store

В магазине PS Store на этой неделе также началась распродажа игр в честь The Game Awards 2021. До 14 декабря в этом сервисе можно будет купить со скидками более 130 проектов.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Deathloop – 999 гривен (-50%)

Kena: Bridge of Spirits – 979 гривен (-30%)

Psychonauts 2 – 1299 гривен (-35%)

It Takes Two – 867 гривен (-38%)

Returnal – 1724 гривны (-25%)

Battlefield 2042 для PS4 и PS5 – 1799 гривен (-25%)

Resident Evil Village – 859 гривен (-57%)

Assassin's Creed Valhalla – 949 гривен (-50%)

Demon's Souls – 1425 гривен (-38%)

Marvel's Guardians of the Galaxy – 1299 гривен (-35%)

Kena: Bridge of Spirits / Фото из магазина PlayStation Store

Другие предложения

В магазине Ubisoft Store до 14 декабря можно бесплатно получить видеоигру Anno 1404: History Edition. Также в этом сервисе стартовала небольшая распродажа фирменных игр в честь The Game Awards 2021. А в магазине GOG до 16 декабря будут действовать скидки на видеоигры от студии Techland.

Из интересного еще стоит отметить, что до 13 декабря пользователи всех основных платформ могут бесплатно сыграть в видеоигру Chivalry 2, а с 16 по 19 декабря – в игру Assassin's Creed Odyssey.

Трейлер игры Chivalry 2: видео