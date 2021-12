Безплатні ігри в Steam, EGS та Ubisoft Store: найкращі пропозиції за останній тиждень

Майже у всіх крамницях цього тижня стартували розпродажі на честь The Game Awards 2021. А в Steam, Epic Games Store та Ubisoft Store зараз можна безплатно отримати кілька ігор.

Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних ігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Steam

У фірмовій крамниці Valve цього тижня стартувало одразу кілька тематичних акцій. Уже розпочався масштабний розпродаж відеоігор на честь The Game Awards 2021, а завершиться він 13 грудня. Також до цього дня можна буде придбати зі знижками ігри з серії Far Cry. А ось відеоігри від видавництва Rockstar Games можна буде купити за зниженою ціною до 21 грудня. Також Steam оновив й сторінку зі щотижневим розпродажем, а тому нові пропозиції можна пошукати й там.

А ще цього тижня польська студія Techland запустила роздачу відеогри Call of Juarez: Gunslinger. У сервісі Steam її можна забрати безплатно до 14 грудня. Також варто відзначити, що до 13 грудня всі користувачі цього сервісу можуть безплатно зіграти в такі ігри: Dying Light, XCOM 2, Europa Universalis IV, theHunter: Call of the Wild, Fear Surrounds та Deadlokk.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Deathloop – 499 гривень (-50%)

Resident Evil Village – 649 гривень (-50%)

It Takes Two – 743 гривні (-38%)

Psychonauts 2 – 454 гривні (-35%)

Marvel's Guardians of the Galaxy – 909 гривень (-35%)

Back 4 Blood – 524 гривні (-30%)

Far Cry 5 – 183 гривні (-80%)

Red Dead Redemption 2 – 449 гривень (-50%)

L.A. Noire – 174 гривні (-65%)

FIFA 22 – 599 гривень (-60%)

FIFA 22 / Фото з крамниці Steam

Microsoft Store

Цього тижня в сервісі Microsoft Store стартувало одразу два масштабні розпродажі. Перший присвячений сімейним відеоіграм, а другий – церемонії The Game Awards 2021. Загалом до 14 грудня в цій крамниці можна придбати за зниженою ціною понад 300 проєктів.

За зниженою ціною для консолей Xbox можна придбати такі ігри:

UNO – 4 долари (-60%)

The Sims 4 – 6 доларів (-85%)

Team Sonic Racing – 15 доларів (-50%)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated – 18 доларів (-40%)

STAR WARS Battlefront Ultimate Edition – 5 доларів (-75%)

Psychonauts 2 – 39 доларів (-35%)

Resident Evil Village – 30 доларів (-50%)

Call of Duty: Vanguard Standard Edition – 45 доларів (-25%)

It Takes Two Digital Version – 20 доларів (-50%)

Marvel's Guardians of the Galaxy – 39 доларів (-35%)

Resident Evil Village / Фото з крамниці Microsoft Store

Epic Games Store

У фірмовій крамниці Epic Games цього тижня можна безплатно отримати одразу дві гри: симулятор Prison Architect та спеціальне видання Godfall (без сюжетної кампанії). А от наступного разу можна буде забрати якусь секретну відеогру.

Відомий інсайдер стверджує, що це буде Shenmue III, а також додає, що компанія Epic Games цьогоріч планує влаштувати традиційну роздачу відеоігор на честь новорічних свят. Згідно з його даними, розпочнеться вона вже 16 грудня, а загалом в межах цієї акції можна буде безплатно отримати 14 ігор.

Shenmue III / Фото з крамниці Epic Games Store

PlayStation Store

У крамниці PS Store цього тижня також розпочався розпродаж ігор на честь The Game Awards 2021. До 14 грудня в цьому сервісі можна буде придбати зі знижками понад 130 проєктів.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Deathloop – 999 гривень (-50%)

Kena: Bridge of Spirits – 979 гривень (-30%)

Psychonauts 2 – 1299 гривень (-35%)

It Takes Two – 867 гривень (-38%)

Returnal – 1724 гривні (-25%)

Battlefield 2042 для PS4 та PS5 – 1799 гривень (-25%)

Resident Evil Village – 859 гривень (-57%)

Assassin's Creed Valhalla – 949 гривень (-50%)

Demon's Souls – 1425 гривень (-38%)

Marvel's Guardians of the Galaxy – 1299 гривень (-35%)

Kena: Bridge of Spirits / Фото з крамниці PlayStation Store

Інші пропозиції

У крамниці Ubisoft Store до 14 грудня можна безплатно отримати відеогру Anno 1404: History Edition. Також в цьому сервісі стартував невеликий розпродаж фірмових ігор на честь The Game Awards 2021. А в крамниці GOG до 16 грудня будуть діяти знижки на відеоігри від студії Techland.

З цікавого ще варто відзначити, що до 13 грудня користувачі всіх основних платформ можуть безплатно зіграти у відеогру Chivalry 2, а з 16 по 19 грудня – в гру Assassin's Creed Odyssey.

Трейлер гри Chivalry 2: відео