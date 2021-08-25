Бесстрашные рыбки в поисках океана: в сети появился новый трейлер забавной игры I Am Fish

Известная студия Bossa продолжает знакомить геймеров с игрой I Am Fish. На этот раз разработчики показали новый трейлер, а также наконец-то назвали дату выхода этой видеоигры.

Несколько месяцев назад известная студия Bossa (Surgeon Simulator и I Am Bread) анонсировала свою новую игру с названием I Am Fish. Геймерам эта видеоигра очень понравилась, а в целом у этого проекта уже появилось немало поклонников.

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I Am Fish – это забавный приключенческий платформер, в котором пользователи играют за рыбок, которых поймали и отправили в зоомагазин. Правда, главные герои не собираются просто так сдаваться, а потому главная задача геймеров – помочь им вернуться в океан. Последнее сделать не так и просто, а в целом игроки столкнутся на этом пути с различными препятствиями и врагами (люди и животные).

Главным героям предстоит не только плавать, но и часто выходить на сушу (крыши и дороги). Правда, даже эти виртуальные рыбы не могут длительное время находиться на земле. А поэтому нужно будет активно использовать различные импровизированные аквариумы, например, ведра на колесах или бокалы для пива. Разработчики отметили, что в их видеоигре интуитивно понятное управление, реалистичная физика и интересная история. Также стоит добавить, что играть нужно будет за следующих персонажей:

Золотая рыбка – веселая, смелая и прекрасно плавает.

Фугу – добрая, медленная и умеет перекатываться.

Пиранья – дикая, непредсказуемая и обожает кусаться.

Летучая рыба – невнимательная, отзывчивая и умеет летать.

Известно, что релиз I Am Fish состоится уже 16 сентября на PC, Xbox One, Xbox Series. А также эта игра сразу же будет доступна всем подписчикам сервиса Xbox Game Pass. Напоследок стоит отметить, что в Steam сейчас доступна бесплатная демонстрационная версия этой видеоигры.

Новый трейлер видеоигры I Am Fish: видео