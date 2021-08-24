"Безумный реализм": энтузиаст создал оригинальный набор текстур для Minecraft

Интересной работой поделился в сети поклонник видеоигры Minecraft. Он создал набор реалистичных текстур с названием "Insane Realism", который понравился геймерам.

Видеоигра Minecraft продолжает оставаться очень популярной и сейчас, хотя ее релиз состоялся еще в ноябре 2011 года. У этой игры есть немало преданных фанатов, которые постоянно придумывают что-то интересное, а также берутся за различные креативные проекты.

Интересно Работали 3 года: группа энтузиастов создала в Minecraft огромный город в готическом стиле

Например, пользователь с никнеймом nerdgirl_art создал набор реалистичных текстур с разрешением 1K (есть и версия 128x), который понравился пользователям сети. Называется он "Insane Realism" ("Безумный реализм"), а в целом энтузиаст отметил, что его пак можно считать духовным наследником набора "RealismExtreme". Моддер обновил сразу 72 различных блока, а также создал дополнительные версии для каждого.

Как выглядят обновленные блоки: видео

Правда, есть одна небольшая проблема – его модификация несовместима с Minecraft RTX. Энтузиаст отметил, что в таком случае некоторые обновленные блоки отображаются некорректно. Напомним, что это версия видеоигры, в которой есть поддержка технологии трассировки лучей. Поэтому энтузиаст советует использовать набор шейдеров с названием Kappa. Последний добавляет в игру динамические тени, объемный туман и облака, а также эффект глобального освещения в реальном времени. Напоследок стоит отметить, что бесплатно загрузить набор текстур "Insane Realism" можно по этой ссылке.

Набор текстур "Insane Realism" / Фото с сайта Planet Minecraft