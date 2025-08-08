Разработка следующей части культовой серии BioShock продолжается, но не без препятствий. После 12 лет ожидания фанаты получили подтверждение от Take-Two, что BioShock 4 таки увидит свет. Какие вызовы стоят перед студией Cloud Chamber и что делает эту игру настолько ожидаемой?

Удастся ли BioShock 4 оправдать ожидания фанатов?

Разработка BioShock 4, одной из самых ожидаемых игр в жанре шутеров от первого лица, столкнулась с серьезными трудностями. По информации журналистов, проект недавно провалил внутреннюю проверку руководства 2K, что привело к значительным изменениям в студии Cloud Chamber. В частности, руководитель студии Келли Гилмор покинула свою должность, что вызвало беспокойство среди фанатов относительно будущего игры. Однако генеральный директор Take-Two Штраус Зельник в разговоре с IGN заверил, что отмена BioShock 4 не рассматривается, пишет 24 Канал.

Зельник отметил, что "с уверенностью" может подтвердить предстоящий выход игры. Вместе с тем он указывает на непростой путь к этому релизу. По его словам, команда сталкивается с высокими ожиданиями, ведь предыдущие части серии, созданные под руководством Кена Левина, установили чрезвычайно высокую планку.

Первая игра BioShock, выпущенная в 2007 году, завоевала сердца игроков благодаря уникальному сеттингу подводного города, глубокой истории и инновационному геймплею.

BioShock Infinite 2013 года добавил к этой формуле еще более амбициозное повествование в небесном городе.

Зельник подчеркнул, что современные игры требуют значительно больше времени на разработку из-за высоких требований игроков. Они больше не довольствуются просто хорошими продуктами, а взамен ожидают исключительного. Это означает, что BioShock 4 должен не только выглядеть технически совершенно, но и предлагать захватывающий игровой опыт, который превзойдет предшественников.

Несмотря на трудности, Take-Two остается преданной серии. Компания не раскрывает деталей о сетинге или дате релиза, но известно, что Cloud Chamber активно работает над проектом, стремясь сохранить дух BioShock. Студия сосредоточена на создании нового мира, который должен удивить игроков так же, как и предыдущие города. В то же время смена руководства и провал внутренней проверки могут свидетельствовать о необходимости дополнительного времени для доработки.

Ожидания фанатов остаются высокими, ведь серия BioShock известна своей способностью сочетать философские темы, уникальный дизайн и динамичный геймплей. Хотя точной даты релиза пока нет, заявление Зельника дает надежду, что Cloud Chamber прилагает все усилия, чтобы создать игру, достойную своего наследия.