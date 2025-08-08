Генеральный директор Take-Two прокомментировал слухи об отмене BioShock 4
- Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник подтвердил, что отмена BioShock 4 не рассматривается, несмотря на трудности в разработке.
- Разработка игры сталкивается с высокими ожиданиями, поскольку предыдущие части установили высокую планку, а смена руководства студии Cloud Chamber указывает на необходимость дополнительного времени для доработки.
Разработка следующей части культовой серии BioShock продолжается, но не без препятствий. После 12 лет ожидания фанаты получили подтверждение от Take-Two, что BioShock 4 таки увидит свет. Какие вызовы стоят перед студией Cloud Chamber и что делает эту игру настолько ожидаемой?
Удастся ли BioShock 4 оправдать ожидания фанатов?
Разработка BioShock 4, одной из самых ожидаемых игр в жанре шутеров от первого лица, столкнулась с серьезными трудностями. По информации журналистов, проект недавно провалил внутреннюю проверку руководства 2K, что привело к значительным изменениям в студии Cloud Chamber. В частности, руководитель студии Келли Гилмор покинула свою должность, что вызвало беспокойство среди фанатов относительно будущего игры. Однако генеральный директор Take-Two Штраус Зельник в разговоре с IGN заверил, что отмена BioShock 4 не рассматривается, пишет 24 Канал.
Зельник отметил, что "с уверенностью" может подтвердить предстоящий выход игры. Вместе с тем он указывает на непростой путь к этому релизу. По его словам, команда сталкивается с высокими ожиданиями, ведь предыдущие части серии, созданные под руководством Кена Левина, установили чрезвычайно высокую планку.
- Первая игра BioShock, выпущенная в 2007 году, завоевала сердца игроков благодаря уникальному сеттингу подводного города, глубокой истории и инновационному геймплею.
- BioShock Infinite 2013 года добавил к этой формуле еще более амбициозное повествование в небесном городе.
Зельник подчеркнул, что современные игры требуют значительно больше времени на разработку из-за высоких требований игроков. Они больше не довольствуются просто хорошими продуктами, а взамен ожидают исключительного. Это означает, что BioShock 4 должен не только выглядеть технически совершенно, но и предлагать захватывающий игровой опыт, который превзойдет предшественников.
Несмотря на трудности, Take-Two остается преданной серии. Компания не раскрывает деталей о сетинге или дате релиза, но известно, что Cloud Chamber активно работает над проектом, стремясь сохранить дух BioShock. Студия сосредоточена на создании нового мира, который должен удивить игроков так же, как и предыдущие города. В то же время смена руководства и провал внутренней проверки могут свидетельствовать о необходимости дополнительного времени для доработки.
Ожидания фанатов остаются высокими, ведь серия BioShock известна своей способностью сочетать философские темы, уникальный дизайн и динамичный геймплей. Хотя точной даты релиза пока нет, заявление Зельника дает надежду, что Cloud Chamber прилагает все усилия, чтобы создать игру, достойную своего наследия.