Бюджет Star Citizen вскоре достигнет заоблачной суммы – это может быть самая дорогая игра в истории

Амбициозный космический симулятор Star Citizen приближается к исторической финансовой отметке. По состоянию на конец 2025 года разработчики привлекли более 927 миллионов долларов от сообщества.

Если нынешние темпы финансирования сохранятся, общий бюджет игры официально превысит один миллиард долларов уже в первой половине 2026 года. Несмотря на огромные деньги, проект все еще находится на стадии тестирования, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт разработчиков Roberts Space Industries.

Смотрите также Как изменился шутер Marathon: разработчики показали новую версию игры

Когда Star Citizen наконец выйдет и на что тратят деньги?

В течение 2025 года авторы игры смогли собрать рекордные 153 миллиона долларов, что значительно превышает показатели предыдущих лет.

Для сравнения, в период с 2022 по 2024 год ежегодные поступления были заметно скромнее и составляли примерно 115 миллионов долларов. Наибольшую активность игроки обычно проявляют в мае и ноябре, поэтому преодоление миллиардной границы ожидается примерно в июне 2026 года.

Однако существует вероятность, что этот момент наступит позже. Если весенние сборы 2026 года окажутся слабыми, событие может отложиться до конца лета.

Сейчас Star Citizen считается одним из самых высокодоходных игровых проектов в мире, а возможно, даже удерживает абсолютный рекорд.

В то же время пользователям до сих пор доступна только альфа-версия, а полноценный релиз запланирован не ранее 2027 года.

Что там со Squadron 42?

В то же время разработчики отчитываются об успехах в работе над Squadron 42 – сюжетным дополнением к игре. Одиночная кампания уже полностью рабочая, а ее выход ожидается в 2026 году.

Несмотря на длительный процесс создания, 2025 год стал для студии самым успешным за все время, позволив общей сумме сборов превысить 905 миллионов долларов еще до завершения года.

Как началась история Star Citizen?

История Star Citizen началась в 2012 году, когда легендарный разработчик Крис Робертс объявил о возвращении к созданию космических симуляторов, согласно Star Citizen Wiki.

Проект, что изначально должен был стать духовным наследником серии Wing Commander, быстро превратился в самую масштабную краудфандинговую кампанию в истории индустрии. Несмотря на планы выпустить игру в 2014 году, разработка продолжается уже более двенадцати лет.

На платформе Kickstarter разработчики установили начальную цель в 500 000 долларов, однако только там удалось привлечь более 2 миллионов долларов. Крис Робертс стремился создать "игру своей мечты", которая включала бы все возможное: от масштабных космических сражений до детализированной симуляции жизни.

В 2012 году в команде было всего 13 человек, но с ростом бюджета студия Cloud Imperium Games (CIG) расширилась до более 600 сотрудников в нескольких странах. Первоначальный план предусматривал создание 100 звездных систем и сюжетной кампании Squadron 42, но огромные суммы пожертвований привели к "раздуванию функционала".

Каждая новая финансовая отметка добавляла игре сложности: процедурную генерацию планет, собственные студии захвата движений и разработку инопланетных языков.

Техническая база также претерпевала изменения: сначала игру строили на CryEngine 3 , но в 2016 году проект перевели на движок Amazon Lumberyard .

Некоторые разработчики впоследствии называли этот модифицированный движок "монстром Франкенштейна" из-за его чрезмерной сложности и постоянных переработок.

Критики и бывшие сотрудники отмечали, что стиль управления Робертса, который требовал перфекционизма в мелких деталях, часто тормозил основной прогресс.

В то же время компания инвестировала значительные средства в офисы и оборудование, что иногда вызывало недовольство из-за неэффективного управления ресурсами. По состоянию на конец 2025 года проект остается в стадии альфа-версии, а его суммарный бюджет приблизился к отметке в один миллиард долларов.