Ждете Black Myth: Wukong на Xbox? Наберитесь терпения, поскольку есть неприятные новости

Black Myth: Wukong получил просто бешеный успех в первые часы своего релиза, побив рекорды одновременного онлайна, которые удерживались не один год. Но игра почему-то не вышла на Xbox, заставив игроков волноваться. Теперь мы знаем, почему так произошло.

Почему Black Myth: Wukong до сих пор нет на Xbox

Первые слухи и предположения говорили о возможных сложностях с переносом игры на консоль от Microsoft. Пользователи в сети обсуждали вероятные баги, которые могли постигнуть проект, и необходимость их исправить, чтобы не разочаровать аудиторию, которая будет играть на Xbox. Но все оказалось совсем иначе.

Смотрите также В Китае смели с полок все консоли PlayStation 5 из-за запуска только одной игры

По словам репортера Forbes Пола Тасси, Black Myth: Wukong на самом деле имеет эксклюзивное соглашение с PlayStation.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил мне, что Black Myth: Wukong пока не вышла на Xbox из-за эксклюзивного соглашения, а не из-за какой-то технической проблемы,

– сказал Тасси.

Что интересно, всего неделю назад этот же журналист сообщил, что игра не вышла на Xbox из-за "технических проблем". Он основывал свои утверждения на заявлениях разработчиков студии Game Science, которая создала игру Black Myth: Wukong. Разработчики говорили, что они "сейчас оптимизируют версию Xbox Series X/S" для достижения стандартов качества, не упоминая ни о каких соглашениях с PlayStation.

Пока эта информация не была подтверждена ни разработчиком Game Science, ни Sony. Поэтому невозможно сказать, как долго проект будет оставаться эксклюзивом, если такое соглашение действительно существует. Как правило, это минимум несколько месяцев.