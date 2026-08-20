Сиквел Black Myth Wukong получил большой геймплейный трейлер

Китайская студия Game Science официально представила первый 15-минутный геймплейный трейлер своей новой игры Black Myth: Zhong Kui. Проект станет полноценным продолжением хита Black Myth: Wukong и предложит игрокам совершенно нового героя и свежие механики боя.

Возвращение в мир китайских мифов

Разработчики опубликовали продолжительное видео именно 20 августа, ведь эта дата уже стала для китайской студии традиционным днем для ежегодных анонсов, пишет VGC. Новая игра станет классическим однопользовательским ролевым боевиком, сюжет которого разработчики основали на китайской фольклорной истории об изгнании зла Чжун Куем.

На этот раз авторы обещают сохранить любимые игроками элементы и одновременно добавить свежие идеи.

Промо-материалы, которыми мы делимся на столь раннем этапе, естественно, могут отличаться от финальной версии, ведь часть того, что мы исследуем, все еще носит экспериментальный характер,

– прокомментировал представитель студии Game Science.

Эпические сражения и магия стихий

Новый трейлер показывает приключения нового героя, который сначала бродит по побережью, а затем строит плот вместе с загадочным стариком. Однако их планы разрушает гигантская волна.

Далее нам демонстрируют впечатляющую боевую систему, в которой герой защищает старика и сражается с чудовищами с помощью меча. Бои выглядят реалистично благодаря плавной анимации уклонений и парирований.

Во время сражений игрок может использовать огненные бомбы и усиливать свой меч огнем или электричеством. Во второй фазе битвы с боссом, который сбрасывает свои крылья, на помощь герою приходит таинственный союзник из листьев.

В конце видео показывают кадры, где герой играет на инструментах вместе с группой скелетов и путешествует по миру верхом на животном, похожем на тигра. Примечательно, что за весь трейлер не прозвучало ни одного слова.

Кроме того, как вы могли понять из последнего геймплейного видео, мы надеемся сохранить многое из того, что понравилось игрокам в предыдущей части Black Myth, одновременно активно исследуя уникальный игровой процесс, адаптированный под нового главного героя, передовые технические возможности и другие подходы к повествованию,

– добавил представитель разработчиков.

Трейлер Black Myth: Zhong Kui: смотрите видео

Когда ждать релиз

В настоящее время игра находится на ранней стадии разработки. Создатели планируют выпустить проект на ПК и ведущих консолях, но точную дату релиза или даже приблизительные сроки выхода пока не называют. Они стремятся довести игру до идеального состояния, чтобы поразить даже самых искушенных коллег.

Напомним, первую часть серии разработчики выпустили в 2024 году, и игроки раскупили ее тиражом в 10 миллионов копий всего за первые три дня.