Анонсирована новая часть одной из лучших игр в жанре выживания – в ней будет кооперативный режим

На The Game Awards 2024, среди анонсов тяжеловесов индустрии, затесался трейлер продолжения одного из лучших симуляторов выживания, в котором разработчики обещают добавить кооперативный режим.

Нынешняя церемония TGA стала действительно крутым событием и подарила поклонникам виртуальных развлечений немало впечатлений, информирует 24 Канал.

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Выживать можно будет с друзьями

The Long Dark по праву считается одним из лучших симуляторов выживания, но мало кто из фанатов проекта ожидал сиквел.

Вместе с тем, именно это его анонс состоялся на The Game Awards 2024, где был презентован трейлер новой части игры под названием Blackfrost: The Long Dark 2.

Видео встречает игроков живописными и одновременно суровыми, заснеженными пейзажами и демонстрирует интересное разнообразие локаций, среди которых есть даже атомная электростанция.

Зрелищный ролик – смотрите видео

Похоже, что сиквел проекта Hinterland Studio возьмет все лучшее из оригинала и возведет это в абсолют, а самым важным нововведением станет появление кооперативного режима.

Кроме того, действие The Long Dark 2 будет происходить в падшем, постапокалиптическом мире с технологиями "уровня 19 века".

Создайте своего собственного выжившего, настройте его навыки и способности, собирайте шрамы и истории и почувствуйте жизнь выжившего в этом прекрасном, но опасном мире,

– интригуют разработчики.

Сейчас приблизительной датой релиза Blackfrost: The Long Dark 2 в раннем доступе является 2026 год.