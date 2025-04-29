Blizzard выбрала студию, которая займется разработкой новой игры StarCraft и мобильной Overwatch

Американская компания Blizzard Entertainment определилась с партнером для создания новой игры во вселенной StarCraft и мобильной версии Overwatch в Южной Корее и Японии. По сообщению южнокорейского издания MTN, победителем тендера стала компания Nexon, которая обошла других претендентов, включая NCSoft, Netmarble и Krafton.

По информации MTN, Blizzard предложила права на разработку контента с использованием IP StarCraft и права на обслуживание "Overwatch Mobile" в Корее и Японии как пакетное соглашение для ведущих игровых компаний Кореи с четвертого квартала прошлого года, информирует 24 Канал.

Смотрите также Sucker Punch поделилась подробностями Ghost of Yotei: в игре будет неклассическая кампания и свобода действий

Хотя конкретный жанр новой игры StarCraft пока не раскрывается, сообщается, что Nexon предложила уникальное видение франшизы, которое выходит за пределы традиционной стратегии в реальном времени. Среди предложений рассматривались спин-оффы и игры, включающие пользовательский контент.

По Overwatch, Blizzard уже некоторое время работает над мобильной версией игры, которая внутренне называется "Overwatch 3". Это свидетельствует о том, что проект может быть не просто портом существующей игры, а отдельным спин-оффом с новыми элементами геймплея.

Это партнерство между Blizzard и Nexon открывает новые возможности для развития обеих франшиз на азиатском рынке, в частности в Южной Корее и Японии, где эти игры имеют значительную популярность.