Blizzard выбрала студию, которая займется разработкой новой игры StarCraft и мобильной Overwatch
- Blizzard Entertainment выбрала Nexon для создания новой игры во вселенной StarCraft и мобильной версии Overwatch в Южной Корее и Японии.
- Nexon предложила уникальное видение для StarCraft, выходящее за пределы традиционной стратегии, а мобильная версия Overwatch может быть отдельным спин-оффом с новыми элементами геймплея.
Американская компания Blizzard Entertainment определилась с партнером для создания новой игры во вселенной StarCraft и мобильной версии Overwatch в Южной Корее и Японии. По сообщению южнокорейского издания MTN, победителем тендера стала компания Nexon, которая обошла других претендентов, включая NCSoft, Netmarble и Krafton.
По информации MTN, Blizzard предложила права на разработку контента с использованием IP StarCraft и права на обслуживание "Overwatch Mobile" в Корее и Японии как пакетное соглашение для ведущих игровых компаний Кореи с четвертого квартала прошлого года, информирует 24 Канал.
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Хотя конкретный жанр новой игры StarCraft пока не раскрывается, сообщается, что Nexon предложила уникальное видение франшизы, которое выходит за пределы традиционной стратегии в реальном времени. Среди предложений рассматривались спин-оффы и игры, включающие пользовательский контент.
По Overwatch, Blizzard уже некоторое время работает над мобильной версией игры, которая внутренне называется "Overwatch 3". Это свидетельствует о том, что проект может быть не просто портом существующей игры, а отдельным спин-оффом с новыми элементами геймплея.
Это партнерство между Blizzard и Nexon открывает новые возможности для развития обеих франшиз на азиатском рынке, в частности в Южной Корее и Японии, где эти игры имеют значительную популярность.А тем временем компания сообщила, что одно из любимых событий игрового мира вернется к жизни. В сентябре 2026 года компания проведет BlizzCon, который в последний раз проходил в 2023 году.