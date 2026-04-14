Sony экранизирует Bloodborne со "взрослым" рейтингом

На конференции CinemaCon 2026 представители Sony Pictures раскрыли планы по созданию полнометражного анимационного фильма по мотивам Bloodborne. Проект обещает сохранить мрачную эстетику и бескомпромиссную жестокость оригинала, что станет новым шагом в развитии киноадаптаций видеоигр.

Каким будет воплощение готического хоррора Bloodborne на экране?

Во время масштабной презентации в Лас-Вегасе компания Sony Pictures официально подтвердила, что легендарная игра 2015 года выпуска получит собственную экранизацию. Анимационная лента Bloodborne разрабатывается с прицелом на взрослую аудиторию, о чем свидетельствует присвоенный ей рейтинг R. Сэнфорд Панитч, возглавляющий Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, подчеркнул, что фильм будет максимально верным духу первоисточника, не избегая кровавых сцен и жутких образов, которые сделали игру настоящим хитом, пишет DotEsports.

Сюжет анимации перенесет зрителей в зловещий город Ярнам, выполненный в стиле викторианской готики. По истории, город охватила странная эпидемия, которая превращает жителей в ужасных монстров. Главный герой, путешественник, который становится Охотником, вынужден пробиваться сквозь толпы ночных кошмаров, чтобы раскрыть тайны этого проклятого места.

Особенностью адаптации станет сохранение атмосферы лавкрафтовского хоррора, где граница между реальностью и безумием постоянно размывается.

Кто будет стоять за производством?

Ключевой фигурой в производственном процессе стал ирландский блогер и геймер Шон Маклафлин, известный в сети как Jacksepticeye, сообщает GosuGamers. Он выступает одним из продюсеров фильма. Маклафлин, чья аудитория насчитывает более 48 миллионов подписчиков, является страстным поклонником игры и неоднократно называл ее своим любимым проектом за всю историю гейминга.

В своем обращении к сообществу он заверил, что приложит все усилия, чтобы создать идеальную адаптацию, понимая, насколько высоки ожидания фанатов, которые годами ждали любых новостей о развитии франшизы.

Над созданием ленты будет работать сильная команда, в которую вошли PlayStation Productions и студия Lyrical Animation. Финансовую поддержку обеспечивают Sony Pictures и материнская компания анимационной студии – Lyrical Media, добавляет IGN.

Sony развивает свою медиасоставляющую

Этот анонс является частью глобальной стратегии Sony по превращению популярных игровых миров в медиафраншизы. В последнее время экранизации игр, например Майнкрафт или Супербратья Марио, демонстрируют впечатляющие кассовые сборы.

Кроме Bloodborne, в разработке находятся фильмы по мотивам Helldivers от режиссера Джастина Лина и The Legend of Zelda, выход которой запланирован на 2027 год. Также известно о будущей экранизации Elden Ring от режиссера Алекса Гарланда и аниме-сериал по игре Sekiro: Shadows Die Twice, напоминает Variety.

Точная дата релиза анимационной картины пока не разглашается.