Смертельно больной поклонник GTA надеялся дожить до выхода игры, но скончался за несколько недель до релиза

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Что случилось с Джерри?

В августе Джерри, известный в интернете как Void Only, опубликовал в TikTok видео, которое стало вирусным. В нем он рассказал, что попал в больницу с заболеванием легких и нуждается в их пересадке. Также он пошутил по поводу многочисленных переносов даты выхода GTA 6 от Rockstar и признался, что хочет лишь дожить до релиза, пишет IGN.

По словам Джерри, его случай особый: легкие срослись со стенкой грудной клетки, поэтому операция была бы кровопролитной и опасной. Болеть он начал в 17 лет. Под наблюдением врачей состояние постепенно ухудшалось, и в конце концов ему потребовалась трансплантация.

Мама Джерри, Пэрис Форт, запустила сбор средств на GoFundMe под названием "Помогите моему сыну дождаться пересадки легких". Средства должны были покрыть лечение, переезд и реабилитацию. Первые 50 тысяч долларов подписчики собрали за несколько дней. В итоге около 5 тысяч доноров перечислили более 96 тысяч долларов, хотя первоначальная цель составляла 15 тысяч.

Он так и не сыграл в GTA 6

В сентябре Джерри сделали пересадку, но из-за различных осложнений его организм начал слабеть. По данным Dexerto, позже он перенес тяжелую инфекцию, и легкие наполнились кровью. Врачи предупредили семью, что шансов мало, и предложили хоспис. Джерри сначала решил продолжить лечение и остался на аппарате ЭКМО, поддерживающем работу сердца и легких.

28 октября он сказал родным, что готов больше не бороться. На следующее утро врачи сообщили о новой инфекции, а органы начали отказываться. 29 октября Джерри скончался. Об этом в TikTok 2 ноября рассказал его родственник.

Он был в покое. Он больше не борется, ему больше не больно и не тяжело– прокомментировал член семьи.

Сестра Джерри подтвердила новость в его соцсетях. Под ее постом фанаты писали, что болели за него. Один даже пообещал добавить Void к своему геймертегу в честь Джерри.

Он собирался провести стрим релиза GTA 6 вместе со своим сообществом. Помимо игры, он хотел поделиться с людьми своей музыкой.

Все, что он хотел, – чтобы его музыку услышали и чтобы люди узнавали его голос– рассказал член семьи Джерри.

Мама Джерри планирует запустить в небо воздушные шары в его честь. Дата пока не названа, но подробности семья обещает сообщить позже. Родные также поблагодарили всех, кто поддерживал его, и сказали, что эти люди сделали его последние месяцы прекрасными.