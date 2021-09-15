Больше не Месси и Роналду: стали известны 22 лучшие футболисты в FIFA 22

Настоящим сюрпризом для поклонников виртуального футбола стало то, что в очередной части серии FIFA Криштиану Роналду больше не является главным соперником Лионеля Месси в звании лучшего игрока. Подробнее в материале.

Целых 10 лет на вершине рейтинга игроков в играх франшизы FIFA находились двое лучших футболистов планеты: Лионель Месси и Криштиану Роналду. Однако в FIFA 22 место португальца занял другой нападающий, что в свою очередь стало концом своеобразной эпохи.

Неужели? В FIFA 22 наконец-то появится возможность, которую геймеры ждали годами

Классически для этого времени года, разработчики из EA Sports объявили рейтинг 22 лучших футболистов будущей части серии FIFA. И, не менее классическим, стало возникновение бурных дискуссий вокруг этого события. Причиной стало снижение общего рейтинга нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду из прошлогодних 92 пунктов до 91.

В прошлом году в общем зачете Роналду с показателем в 92 пункта уступал лишь Лионелю Месси (93). Доминация этих двух футбольных богов в виртуальном мире продолжалась аж с 2011 года, а с FIFA 16 к тройке лидеров примкнул Неймар. Однако ничто не вечно и в этом году в FIFA 22 португалец присоединился к своеобразному "клубу 91" и занимает третье место в общем рейтинге, разделяя его с такими игроками как Кевин Де Брюйне, Килиан Мбаппе, Неймар и Ян Облак.

11 лучших футболистов в FIFA 22 / изображения eurogamer.net

Это значит, что впервые за 10 лет Криштиану Роналду вылетел из двойки лучших игроков мира по версии видеоигры FIFA. На смену ему пришла голевая машина мюнхенской Баварии – Роберт Левандовски с рейтингом в 92 пункта. Месси же как и раньше, по версии разработчиков, является лучшим игроком мира с 93 пунктами.

Самые рейтинговые футболисты FIFA 22 с 11 по 22 место / изображение eurogamer.net

Такая новость о Криштиану Роналду огорчила многих поклонников португальца, однако в то же время порадовала фанов Левандовски. Пока дискуссии в сети не утихают – это играет на руку разработчикам из EA Sports, ведь является своего рода пиаром для будущей игры.

FIFA 22 выйдет 27 сентября для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК и Google Stadia.