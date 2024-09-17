Серия Football Manager – это одна из тех видеоигр, которые часто критикуют за малую инновационность, но FM 25 принесет поклонникам сразу 2 серьезные изменения, изъяв из игры важные механики.

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Больше никаких электронных писем и возгласов с бровки поля

Так что, в новом сезоне виртуального футбола менеджеры не найдут в своем интерфейсе страницы "Входящие" в которой раньше собирались все возможные сообщения и через которую фактически осуществлялось управление всеми событиями в игре.

В интервью Eurogamer, директор студии Sports Interactive Майлз Джейкобсон объяснил, что эта функция была удалена из-за ее недостаточного реализма.

Очень редко можно увидеть футбольного менеджера с ноутбуком, – сказал разработчик.

Джейкобсон объяснил, что электронная почта никогда не была частью футбола, а современные менеджеры имеют планшеты и телефоны и команда разработчиков попыталась обыграть именно это.

Также специалист признал, что это изменение будет означать, что фанатам, возможно, придется "заново учиться" играть в игру, но настоял на том, что основа игрового процесса все равно будет практически той же.

Кроме того, исчезнут из игры выкрики с бровки, которые много лет были основным методом взаимодействия менеджера с футболистами на поле во время матча.

Причина этого решения довольно странная, по словам Якобсена в команде возникли беспокойства, что эта механика работает недостаточно хорошо и не так, как того хотят разработчики и геймеры.