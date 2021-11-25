Большое строительство в Minecraft: игрок потратил 5 лет на строительство огромной автострады

Вдохновенный майнкрафтер поделился в сети невероятным проектом – гигантским шоссе протяженностью более 10 километров, строительство которого заняло долгих пять лет. Детальнее в материале.

Даже спустя 12 лет после релиза первой версии Minecraft, игра продолжает оставаться популярным полотном для творчества своих поклонников, в частности, благодаря разнообразным режимам и интересному игровому процессу, поощряющему разные стили игры.

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После пяти лет кропотливой работы, пользователь Reddit под ником mattycarl недавно поделился видео результатов своей работы – длинной автострады, построенной в Minecraft. Геймер устроил зрителям своеобразную экскурсию и за 4 минуты 29 секунд видео продемонстрировал все 10 километров построенной дороги.

Шоссе, имеющее две полосы, по одной в каждом направлении, оснащено высокими фонарями вдоль середины дороги, и простирается над океанами и даже проходит по туннелям сквозь горы. Также энтузиаст дополнил автостраду интересными деталями по типу пунктов оплаты, пешеходных мостов и других сооружений.

Хотя внимание зрителей сосредоточено прежде всего на дороге, также на видео можно увидеть несколько маленьких поселений и масштабный город, наполненный высокими зданиями.



Невероятный проект от mattycarl привлек немало внимания на сабреддите игры, набрав более 39 000 предпочтений на момент написания материала. Многие геймеры в комментариях отметили, что это видео стало одним из лучших постов о Minecraft, которые они видели и выразили искреннее восхищение целеустремленностью и настойчивостью строителя.