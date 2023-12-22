Речь идет об Арионе Куртадже из Оксфорда, страдающего аутизмом. Именно он являлся ключевым членом международной хакерской группировки Lapsus$.

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Решение суда по делу GTA 6

Врачи признали, что Куртадж не может предстать перед судом из-за аутизма. Он будет оставаться в больнице всю жизнь, если медики не признают, что он больше не представляет опасности.

Сейчас врачи считают, что парень "продолжает выражать намерение как можно скорее вернуться к киберпреступности и очень мотивирован". После освобождения под залог по делу о взломе Nvidia и BT/EE Куртадж находился в гостинице под стражей полиции.

Его ноутбук конфисковали, но хакер все равно сломал компанию, разрабатывавшую GTA, используя Amazon Firestick, свой гостиничный телевизор и мобильный телефон. Куртадж украл 90 видео неопубликованной игры GTA 6.

Это могло повлиять на запланированные студией Rockstar Games сроки по поводу анонса предстоящей игры. В любом случае в декабре 2023 года студия показала первый трейлер Grand Theft Auto 6.