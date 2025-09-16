Эксперты раскритиковали новую Borderlands 4 за плохую оптимизацию
- Borderlands 4 имеет серьезные технические проблемы с оптимизацией, вызывающие низкую производительность на мощных компьютерах и PS5 Pro.
- Эксперты Digital Foundry не рекомендуют играть на максимальных настройках графики, поскольку они неэффективны и не улучшают визуально игру.
Новый лутер-шутер Borderlands 4, вопреки обещаниям разработчиков, страдает от серьезных технических проблем. Эксперты Digital Foundry сообщили о низкой производительности и постоянных подвисаниях игры даже на самых мощных компьютерах и консолях PlayStation 5 Pro. Пользователи Steam также оставляют смешанные отзывы.
Несмотря на заявления главы Gearbox Software Рэнди Питчфорда, техническое состояние Borderlands 4 оказалось неудовлетворительным. Специалисты из Digital Foundry детально проанализировали игру и пришли к выводу, что она имеет значительные проблемы с оптимизацией, рассказывает 24 Канал.
Эксперт Алекс Батталья отметил, что игра демонстрирует многочисленные "торможения" даже после длительного процесса компиляции шейдеров перед запуском.
Вердикт Digital Foundry о Borderlands 4 – смотрите видео:
Проблемы с производительностью наблюдались на ПК с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, который Батталья назвал самым быстрым на рынке, и видеокартой Nvidia RTX 5090. Это означает, что владельцы менее мощных систем могут столкнуться с еще худшей работой игры.
Специалист также не советует играть на максимальных настройках графики, поскольку они "ужасно неэффективны" и не дают существенного визуального улучшения по сравнению с "очень высокими".
- Его коллега Джон Линнеман добавил, что производительность Borderlands 4 на консоли PS5 Pro также далека от идеала. В открытом мире частота кадров падает до 30-40, поэтому о стабильных 60 кадров в секунду речь не идет.
- По словам Линнемана, игра работает хуже, чем другие проекты на движке Unreal Engine 5, и складывается впечатление, что она не дотягивает до их уровня производительности.
Что известно о Borderlands 4?
Borderlands 4 вышла 12 сентября на PC, PS5, Xbox Series X и S. Релиз на Nintendo Switch 2 запланирован на 3 октября. Критики оценили игру на 84–85%, тогда как игроки в Steam оставили 65% положительных отзывов, что соответствует "смешанной" оценке.
Серия BorderlandsЭто популярная франшиза в жанре лутер-шутера от первого лица, разработанная студией Gearbox Software. Игры серии сочетают элементы ролевых игр и шутеров, а ключевой механикой является поиск и сбор огромного количества оружия и снаряжения, генерируемых процедурно. Франшиза известна своим уникальным художественным стилем сел-шейдинг, который придает графике вид комикса, а также специфическим юмором и харизматичными персонажами.
- Первая часть вышла в 2009 году и заложила основы жанра.
- Наибольшее признание получила Borderlands 2 (2012), которую многие считают лучшей в серии.
- Впоследствии вышли Borderlands: The Pre-Sequel (2014) и Borderlands 3 (2019).
- Кроме основных частей, вселенная Borderlands расширилась благодаря спинофам, таким как приключенческая игра Tales from the Borderlands и фэнтезийный шутер Tiny Tina's Wonderlands.