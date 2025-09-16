Несмотря на заявления главы Gearbox Software Рэнди Питчфорда, техническое состояние Borderlands 4 оказалось неудовлетворительным. Специалисты из Digital Foundry детально проанализировали игру и пришли к выводу, что она имеет значительные проблемы с оптимизацией, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Разработчики Silksong забыли удалить курсор мыши с важной кат-сцены

Эксперт Алекс Батталья отметил, что игра демонстрирует многочисленные "торможения" даже после длительного процесса компиляции шейдеров перед запуском.

Вердикт Digital Foundry о Borderlands 4 – смотрите видео:

Проблемы с производительностью наблюдались на ПК с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, который Батталья назвал самым быстрым на рынке, и видеокартой Nvidia RTX 5090. Это означает, что владельцы менее мощных систем могут столкнуться с еще худшей работой игры.

Специалист также не советует играть на максимальных настройках графики, поскольку они "ужасно неэффективны" и не дают существенного визуального улучшения по сравнению с "очень высокими".

Его коллега Джон Линнеман добавил, что производительность Borderlands 4 на консоли PS5 Pro также далека от идеала . В открытом мире частота кадров падает до 30-40, поэтому о стабильных 60 кадров в секунду речь не идет.

. В открытом мире частота кадров падает до 30-40, поэтому о стабильных 60 кадров в секунду речь не идет. По словам Линнемана, игра работает хуже, чем другие проекты на движке Unreal Engine 5, и складывается впечатление, что она не дотягивает до их уровня производительности.

Что известно о Borderlands 4?

Borderlands 4 вышла 12 сентября на PC, PS5, Xbox Series X и S. Релиз на Nintendo Switch 2 запланирован на 3 октября. Критики оценили игру на 84–85%, тогда как игроки в Steam оставили 65% положительных отзывов, что соответствует "смешанной" оценке.

Серия Borderlands Это популярная франшиза в жанре лутер-шутера от первого лица, разработанная студией Gearbox Software. Игры серии сочетают элементы ролевых игр и шутеров, а ключевой механикой является поиск и сбор огромного количества оружия и снаряжения, генерируемых процедурно. Франшиза известна своим уникальным художественным стилем сел-шейдинг, который придает графике вид комикса, а также специфическим юмором и харизматичными персонажами.