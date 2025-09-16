Попри заяви голови Gearbox Software Ренді Пітчфорда, технічний стан Borderlands 4 виявився незадовільним. Фахівці з Digital Foundry детально проаналізували гру й дійшли висновку, що вона має значні проблеми з оптимізацією, розповідає 24 Канал.

Експерт Алекс Батталья зазначив, що гра демонструє численні "гальмування" навіть після тривалого процесу компіляції шейдерів перед запуском.

Вердикт Digital Foundry про Borderlands 4 – дивіться відео:

Проблеми з продуктивністю спостерігалися на ПК з процесором AMD Ryzen 7 9800X3D, який Батталья назвав найшвидшим на ринку, та відеокартою Nvidia RTX 5090. Це означає, що власники менш потужних систем можуть зіткнутися з ще гіршою роботою гри.

Спеціаліст також не радить грати на максимальних налаштуваннях графіки, оскільки вони "жахливо неефективні" й не дають суттєвого візуального покращення порівняно з "дуже високими".

Його колега Джон Ліннеман додав, що продуктивність Borderlands 4 на консолі PS5 Pro також далека від ідеалу . У відкритому світі частота кадрів падає до 30-40, тож про стабільні 60 кадрів на секунду не йдеться.

Що відомо про Borderlands 4?

Borderlands 4 вийшла 12 вересня на PC, PS5, Xbox Series X та S. Реліз на Nintendo Switch 2 заплановано на 3 жовтня. Критики оцінили гру на 84–85%, тоді як гравці в Steam залишили 65% позитивних відгуків, що відповідає "змішаній" оцінці.

Серія Borderlands Це популярна франшиза в жанрі лутер-шутера від першої особи, розроблена студією Gearbox Software. Ігри серії поєднують елементи рольових ігор та шутерів, а ключовою механікою є пошук і збір величезної кількості зброї та спорядження, що генеруються процедурно. Франшиза відома своїм унікальним художнім стилем сел-шейдинг, який надає графіці вигляду коміксу, а також специфічним гумором та харизматичними персонажами.