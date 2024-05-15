Стример заработал 100 тысяч долларов за победу над боссом в Elden Ring

Популярный стример Кай Ценат продолжает свой марафон по Elden Ring и благодаря игре существенно пополнил свой банковский счет, выиграв пари на 100 тысяч долларов.

На момент написания материала, Kai Cenat стримит прохождение сверхсложной игры Elden Ring более 107 часов подряд, а счетчик его смертей перевалил за 1000.

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Трансляция привлекла внимание сотен тысяч зрителей, среди которых оказался звездный стример с платформы Kick Адин Росс, предложивший Ценату пари на фантастические 100 тысяч долларов.

Росс заявил, что заплатит геймеру такую сумму, если тот сможет победить 7-го босса игры – Годфри, Первого Элден Лорда с первой же попытки.

Несмотря на трудности, которые даже заставили заплакать стримера несколькими часами ранее, Ценат согласился на вызов коллеги.

Взявшись за поединок сосредоточенно и настойчиво, стример шокировал зрителей, выполнив условие и убив грозного оппонента с первой попытки.

Победа Цената: смотреть видео

Шокирован был и Адин, который почти мгновенно позвонил Каю с интересным предложением.

Я азартный игрок. Ты можешь получить деньги сейчас и порадовать свой чат, особенно своих модераторов, потому что они работали много часов. Или ты можешь поставить все на карту и получить 200 тысяч долларов на следующем боссе, – предложил Росс.

Однако Кай Ценат решил, что "синица в руках" – это его вариант и попросил 100 тысяч сразу.

Вскоре контент-мейкеры договорились, что Росс переведет средства, когда Ценат закончит игру полностью.