Глава Xbox назвал своих фаворитов на звание лучшей игры 2025 года

Многолетний руководитель Xbox Фил Спенсер проанализировал релизы 2025 года и сформировал список проектов, которые, по его мнению, будут претендовать на звание лучшей видеоигры года.

Фила Спенсера с Xbox, официальная должность которого, между прочим, звучит как генеральный директор Microsoft Gaming, расспросили о его любимых видеоиграх 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Famitsu.

Лучшая игра по мнению Спенсера?

Нынешнее голосование за GOTY (лучшую игру года), пожалуй, будет самым тяжелым за последние годы, ведь игровая индустрия давно не видела столько достойных кандидатов.

Пока фанаты каждой из игр спорят почему именно их любимица достойна этой почетной награды, журналисты японского издания Famitsu поинтересовались личными преференциями Фила Спенсера.

Прежде чем выбрать фаворитку, тот рассыпался в комплиментах сразу нескольким проектам.

Мне очень нравится Hollow Knight: Silksong, в которую я сейчас играю. Также, на ум приходит Clair Obscur: Expedition 33. Она очень классная. NINJA GAIDEN: Ragebound также была хорошей. Также, хотя это игра для PlayStation 5 и ПК, DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH моего друга Кодзимы,

– сказал Фил.

Кроме того, Спенсер выделил и детища собственного подразделения, заявив, что Oblivion Remastered "удивила всех", а DOOM: The Dark Ages просто пришлась ему по душе.

Когда же его попросили выбрать одну фаворитку на звание GOTY, функционер был немногословен.

Игра года – это Clair Obscur: Expedition 33,

– резюмировал гендир Microsoft Gaming.

Интересно, что сам создатель этой игры и соучредитель Sandfall Interactive Гийом Брош выбрал фавориткой инди-хит из Steam.

Кто из них окажется правым – узнаем лишь после церемонии TGA 2025, которая состоится 11 декабря 2025 года.