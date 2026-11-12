Руководитель Rockstar заявляет, что будущие игры серии GTA могут выйти за пределы Америки

Соруководитель студии Rockstar North Роб Нельсон допускает, что будущие игры серии Grand Theft Auto могут происходить за пределами Америки. Впрочем, по его мнению, в этом сеттинге еще "столько работы".

Далекое будущее серии

Издание The Guardian опубликовало интервью с Робом Нельсоном, соруководителем студии Rockstar North и руководителем разработки GTA 6, накануне выхода игры. Значительная часть беседы посвящена тому, сколько усилий уходит на создание миров Rockstar и на то, чтобы сделать их максимально правдоподобными. Нельсон, в частности, вспоминал, как засиделся в ночном клубе Майами до четырех утра.

Журналисты напомнили, что Rockstar и GTA славятся изображением американских городов и США в целом, а затем спросили, может ли в серии появиться игра за пределами Америки.

"Никогда не говори никогда",

– прокомментировал соруководитель Rockstar North и руководитель разработки GTA 6 Роб Нельсон.

Для фанатов идеи GTA Tokyo это долгожданная искра надежды. Недавно бывший разработчик Rockstar Оббе Вермей предположил, что студия "однозначно" рассматривала возможность передать разработку GTA японской студии.

Почему Америка до сих пор в приоритете?

Несмотря на этот ответ, не стоит ждать скорого переезда серии в Токио или Лондон. Нельсон отметил, что команде еще "столько всего предстоит сделать в Америке", даже несмотря на то, что Леонида вывела серию за пределы возможного. Он считает, что в GTA каждый – чужак в американском мире. Похоже, студия не спешит отказываться от этой точки зрения.

Почему Rockstar вообще говорит о новых локациях?

Хотя студия в основном базируется в Шотландии, а две первые игры серии происходили в альтернативной версии Лондона, все последующие части разворачивались где-то в Америке. Фанаты уже давно гадают, решится ли Rockstar отправиться куда-нибудь в другое место.

GTA 6 выйдет уже через неделю. Она должна стать одной из самых детализированных и масштабных игр с открытым миром в истории. Так же, как GTA 5 превратила Сан-Андреас в гораздо более обширный Лос-Сантос, GTA 6 превращает Вайс-Сити в Леониду – целый штат, который теперь является большой данью уважения Флориде, а не только Майами.

Это самое близкое, что фанаты слышали от Rockstar к признанию того, что GTA может существовать за пределами США. Многие ожидают, что следующая игра после GTA 6 вернется в Liberty City, поэтому остается надеяться, что следующая за ней не побоится оставить Штаты позади.