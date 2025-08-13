Ведущий продюсер Battlefield 6 из компании DICE Дэвид Сирланд, ответил будут ли ждать геймеров в полной версии игры более крупные карты, чем те, что были в открытом бета-тестировании.

Один из разработчиков Battlefield 6 ответил на самый популярный вопрос геймеров относительно игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в X.

Правда большие карты будут ждать геймеров на релизе?

Фанаты культовой серии шутеров уже имели возможность испытать новую часть во время открытого бета-тестирования, которое длилось с 9 по 10 августа и снова получат такую возможность с 14 по 17 августа.

Именно во время него некоторые игроки заметили, что карты, доступные в открытой бета-версии, были меньше по сравнению с предыдущими частями.

Прокомментировал это в соцсети X один из создателей проекта Дэвид Сирленд. По его словам, DICE специально выбрали для беты более "тесные" карты, чтобы дать фанатам возможность испытать "полноценную и зажигательную версию" Battlefield 6.

Однако существуют и более крупные карты, темп игры на которых "соответственно масштабируется".

Сирленд сказал, что игроки увидят эти карты "скоро", очевидно намекая на релиз игры, который запланирован на 10 октября 2025 года на PS 5, Xbox Series X|S и ПК.

Открытая бета-версия стала огромным успехом, поэтому разработчикам остается только решить проблемы с читерами.