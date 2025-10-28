Владелец TikTok хочет конкурировать со Steam: ByteDance готовит собственный игровой магазин

ByteDance, стоящая за TikTok, переходит на новый уровень расширения своего влияния. Китайский технологический гигант разрабатывает собственную платформу для продажи и распространения видеоигр, которая почти во всем будет напоминать существующих конкурентов на рынке. Но инновационные подходы компании к интеграции социальных функций и искусственного интеллекта могут стать ее преимуществом.

Что задумала ByteDance?

Запуск новой платформы под названием GameTop является частью повторной реструктуризации игрового подразделения ByteDance. После изменений в 2024 году компания кардинально пересмотрела свои приоритеты: вместо разработки грандиозных студийных проектов, она переключилась на издательскую модель и поддержку независимых разработчиков. Этот подход позволяет компании сконцентрироваться на оптимизации операционной деятельности и развитии цифровой дистрибуции, пишет 24 Канал со ссылкой на Item Level Gaming.

Новая платформа станет ключевым элементом этой стратегии. ByteDance активно набирает команду разработчиков и специалистов в области пользовательского опыта, о чем свидетельствуют вакансии, опубликованные на китайских IT-площадках. Переход проекта в активную стадию подготовки свидетельствует о серьезных намерениях компании завоевать международный рынок.

Что сделает GameTop уникальным?

На первый взгляд, GameTop – это простой конкурент Steam, Epic Games Store и других магазинов. Однако в предложении ByteDance заложены принципиально иные подходы. Платформа, по слухам, будет объединять функции классического игрового магазина, развитой социальной сети и творческой платформы для контента, интегрированной с искусственным интеллектом, утверждает издание Tom's Hardware.

Пользователи смогут не только покупать игры, но и активно взаимодействовать друг с другом: оставлять комментарии, делиться видеоклипами и получать награды за активность. Каждый игрок сможет создать собственный профиль и стать частью живого сообщества.

Для разработчиков платформа будет предлагать инструменты аналитики и монетизации, которые помогут им лучше понимать поведение игроков.

Особое место будут занимать функции, основанные на искусственном интеллекте. GameTop сможет автоматически генерировать описания игр, создавать трейлеры и готовить визуальные материалы для маркетинга. Это радикально упростит процесс продвижения контента для независимых разработчиков, которые ранее были вынуждены обращаться в специализированные агентства.

Почему это выгодно именно ByteDance?

Многолетний опыт компании в разработке социальных платформ становится серьезным преимуществом. На фоне консервативных и функционально закрытых магазинов типа Epic Games Store, GameTop будет иметь возможность предложить действительно интерактивную и доступную для творчества среду.

Платформа будет интегрирована с экосистемой ByteDance, включая TikTok и CapCut, что позволит компании синхронизировать свои сервисы и мобилизовать миллионы пользователей своих других проектов. Такое сочетание может оказаться критическим фактором в борьбе за рыночную долю.

Это не первая попытка обогнать лидеров

ByteDance – далеко не первая китайская компания, которая пытается расширить свое влияние на международных рынках. Tencent уже длительное время является одним из самых мощных игроков в мировой игровой индустрии благодаря владению компанией Riot Games и значительным акциям в Epic Games, Ubisoft и многих других западных студиях.

Однако издательский рынок остается конкурентным. Steam, разработанный компанией Valve, доминирует на нем много лет, служа не только магазином, но и социальным центром для геймеров. Попытки конкурентов, даже таких мощных как Epic Games и GOG, показали скромные финансовые результаты.

Однако вход ByteDance в эту сферу может изменить расстановку сил, ведь компания имеет уникальные возможности для привлечения и удержания внимания игроков через свои алгоритмы.

Ложка дегтя

Большим минусом всего этого является то, что ByteDance – китайская компания, которая подчиняется китайским законам. Это означает, что все данные пользователей находятся в руках ненасытной коммунистической партии, известной своим шпионажем, хакерскими атаками и коллекционированием данных.

Мы помним опыт начала 2025 года, когда китайская компания когда китайская компания DeepSeek выпустила свою первую модель искусственного интеллекта, и миллионы пользователей со всего мира устремились туда, называя это протестом против сбора данных американскими разработчиками. Люди, особенно американцы, были готовы подарить свои данные диктатору, в чьих каторжных концлагерях сидят тысячи людей, считая, что это лучше, чем предоставлять их условному Цукербергу в обмен на контекстную рекламу.

Поэтому есть большая вероятность, что новый продукт ByteDance, которая уже давно обвиняется в шпионаже в пользу Пекина, очень быстро наберет популярность. С другой стороны, пользователи обычно склонны держаться привычного, не желая переходить на новые сервисы, особенно если у них уже есть приличная коллекция игр в другом сервисе.