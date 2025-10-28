Владелец TikTok хочет конкурировать со Steam: ByteDance готовит собственный игровой магазин
- ByteDance разрабатывает новую платформу GameTop для продажи и распространения видеоигр, интегрированную с социальными функциями и искусственным интеллектом.
- GameTop будет предлагать пользователям возможность взаимодействия, монетизации контента и автоматизации маркетинга, но будет под контролем китайских законов, что вызывает беспокойство относительно конфиденциальности данных.
ByteDance, стоящая за TikTok, переходит на новый уровень расширения своего влияния. Китайский технологический гигант разрабатывает собственную платформу для продажи и распространения видеоигр, которая почти во всем будет напоминать существующих конкурентов на рынке. Но инновационные подходы компании к интеграции социальных функций и искусственного интеллекта могут стать ее преимуществом.
Что задумала ByteDance?
Запуск новой платформы под названием GameTop является частью повторной реструктуризации игрового подразделения ByteDance. После изменений в 2024 году компания кардинально пересмотрела свои приоритеты: вместо разработки грандиозных студийных проектов, она переключилась на издательскую модель и поддержку независимых разработчиков. Этот подход позволяет компании сконцентрироваться на оптимизации операционной деятельности и развитии цифровой дистрибуции, пишет 24 Канал со ссылкой на Item Level Gaming.
Новая платформа станет ключевым элементом этой стратегии. ByteDance активно набирает команду разработчиков и специалистов в области пользовательского опыта, о чем свидетельствуют вакансии, опубликованные на китайских IT-площадках. Переход проекта в активную стадию подготовки свидетельствует о серьезных намерениях компании завоевать международный рынок.
Что сделает GameTop уникальным?
На первый взгляд, GameTop – это простой конкурент Steam, Epic Games Store и других магазинов. Однако в предложении ByteDance заложены принципиально иные подходы. Платформа, по слухам, будет объединять функции классического игрового магазина, развитой социальной сети и творческой платформы для контента, интегрированной с искусственным интеллектом, утверждает издание Tom's Hardware.
- Пользователи смогут не только покупать игры, но и активно взаимодействовать друг с другом: оставлять комментарии, делиться видеоклипами и получать награды за активность. Каждый игрок сможет создать собственный профиль и стать частью живого сообщества.
- Для разработчиков платформа будет предлагать инструменты аналитики и монетизации, которые помогут им лучше понимать поведение игроков.
Особое место будут занимать функции, основанные на искусственном интеллекте. GameTop сможет автоматически генерировать описания игр, создавать трейлеры и готовить визуальные материалы для маркетинга. Это радикально упростит процесс продвижения контента для независимых разработчиков, которые ранее были вынуждены обращаться в специализированные агентства.
Почему это выгодно именно ByteDance?
Многолетний опыт компании в разработке социальных платформ становится серьезным преимуществом. На фоне консервативных и функционально закрытых магазинов типа Epic Games Store, GameTop будет иметь возможность предложить действительно интерактивную и доступную для творчества среду.
Платформа будет интегрирована с экосистемой ByteDance, включая TikTok и CapCut, что позволит компании синхронизировать свои сервисы и мобилизовать миллионы пользователей своих других проектов. Такое сочетание может оказаться критическим фактором в борьбе за рыночную долю.
Это не первая попытка обогнать лидеров
ByteDance – далеко не первая китайская компания, которая пытается расширить свое влияние на международных рынках. Tencent уже длительное время является одним из самых мощных игроков в мировой игровой индустрии благодаря владению компанией Riot Games и значительным акциям в Epic Games, Ubisoft и многих других западных студиях.
Однако издательский рынок остается конкурентным. Steam, разработанный компанией Valve, доминирует на нем много лет, служа не только магазином, но и социальным центром для геймеров. Попытки конкурентов, даже таких мощных как Epic Games и GOG, показали скромные финансовые результаты.
Однако вход ByteDance в эту сферу может изменить расстановку сил, ведь компания имеет уникальные возможности для привлечения и удержания внимания игроков через свои алгоритмы.
Ложка дегтя
Большим минусом всего этого является то, что ByteDance – китайская компания, которая подчиняется китайским законам. Это означает, что все данные пользователей находятся в руках ненасытной коммунистической партии, известной своим шпионажем, хакерскими атаками и коллекционированием данных.
Мы помним опыт начала 2025 года, когда китайская компания когда китайская компания DeepSeek выпустила свою первую модель искусственного интеллекта, и миллионы пользователей со всего мира устремились туда, называя это протестом против сбора данных американскими разработчиками. Люди, особенно американцы, были готовы подарить свои данные диктатору, в чьих каторжных концлагерях сидят тысячи людей, считая, что это лучше, чем предоставлять их условному Цукербергу в обмен на контекстную рекламу.
Поэтому есть большая вероятность, что новый продукт ByteDance, которая уже давно обвиняется в шпионаже в пользу Пекина, очень быстро наберет популярность. С другой стороны, пользователи обычно склонны держаться привычного, не желая переходить на новые сервисы, особенно если у них уже есть приличная коллекция игр в другом сервисе.