Поклонник популярного шутера поразил сообщество шикарным выстрелом, сообщает 24 Канал со ссылкой на thrower.wt в TikTok.

Интересно Оружие, которое улучшит вашу игру – лучшие сборки для Battlefield 6

Рекордное расстояние?

Выход Battlefield 6 стал настоящим успехом для Electronic Arts, а геймеры получают наслаждение от увлекательного игрового процесса новинки.

Как и в любой видеоигре с соревновательными элементами, в соцсетях игроки меряются между собой различными статистическими показателями или зрелищными моментами.

Выделился в этом плане пользователь TikTok под ником thrower.wt, который поделился своим удивительным выстрелом из снайперской винтовки.

По словам героя видео, он более 14 лет занимается "снайпингом" именно в играх серии Battlefield, поэтому даже без специального прибора для оружия Rangefinder, он все еще имеет порох в пороховницах.

Дальний выстрел в игре – смотрите видео

Итак, thrower.wt увидел оппонента на другом конце карты, рассчитал отклонение, прицелился и произвел выстрел, который хедшотом убил врага на расстоянии в 1 183 метра.

Сам автор отметил, что это, вероятно, рекордный выстрел в игре, а ролик набрал более 1,4 миллиона лайков и более 12.4 миллиона просмотров.

Однако, недолгое исследование платформы, показывает, что есть геймеры, которым подчинялись еще более дальние выстрелы, хотя и не такие зрелищные.

Например пользователь syn.bf поразил оппонента на расстоянии в 1800 метров.

Его хайлайт – посмотрите ролик

Поэтому, невозможно определить кто сейчас является держателем этого рекорда в BF 6, однако это отнюдь не умаляет достижения thrower.wt и не отберет миллионные просмотры у его видео.