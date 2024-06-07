Списано на отлично: видеоигры, авторы которых "украли" идею у других и сделали ее еще лучше

В современной игровой индустрии невозможно избежать "одалживания" или даже "кражи" идей. Однако часто такие случаи приводят к созданию игр, которые превосходят своих вдохновительниц.

Games 24 предлагает узнать о подобных случаях в мире видеоигр.

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Stardew Valley – Harvest Moon

Одна из лучших инди-видеоигр в истории была создана всего лишь одним человеком, который очень любил симулятор фермы Harvest Moon.

Эрик Барон мечтал о работе разработчика видеоигр, однако имел маленькое резюме. Тогда молодой человек придумал некий "черновой" проект для оттачивания собственных навыков, взяв за основу формулу любимой игрушки и улучшив ее.

Дебютный трейлер Stardew Valley – смотреть видео

В итоге творение ConcernedApe стало не просто полноценной игрой, а настоящим бриллиантом индустрии и принесло богатство и славу своему разработчику.

Call of Duty – Medal of Honor

Учитывая огромное количество поклонников и всемирное признание, трудно представить, что двадцать лет назад Call of Duty пренебрежительно называли клоном Medal of Honor. Но куда правды девать, один из самых известных шутеров от первого лица в истории начинал как двойник менее популярной франшизы.

Без MoH не было бы CoD / Фото EA Los Angeles

Первая Call of Duty вышла в 2003 году, примерно через четыре года после дебютной Medal of Honor, и одолжила у "старшей сестры" многое: от сеттинга Второй мировой войны до особенностей игрового процесса.

Лишь после четвертой части Call of Duty начала развивать собственную идентичность. События игр стали изображать разные временные периоды, больше внимания авторы уделяли сюжету, а впоследствии и многопользовательской составляющей – все это привело к огромному росту популярности франшизы.

Сейчас мир видеоигр трудно представить без очередной "колды", но мало кто вспомнит о Medal of Honor.

Fortnite – PUBG

Идея "королевской битвы" не была инновационным изобретением Epic Games. На момент выпуска Fortnite этот жанр уже возник и был мегапопулярным благодаря PlayerUnknown's Battlegrounds, более известной как PUBG.

Однако Fortnite все же произвела революцию в индустрии. Причиной этому стало добавление в концепцию жанра строительства, которое заставило игроков думать не только о стрельбе, но и о том, как быстро создать для себя надежные оборонительные сооружения.

Первый трейлер Fortnite – посмотрите видео

В дальнейшем "эпики" придумали невероятно удачную концепцию монетизации проекта, превратив создание скинов для игры в настоящий фан-сервис.

В наши дни Fortnite давно не просто "королевская битва", а целая мультивселенная и культурный феномен, которого могло бы не быть, если бы разработчики не "одолжили" первоочередную идею.

Angry Birds – Crush the Castle

Кто бы мог подумать, что одна из самых популярных мобильных игр всех времен также была откровенно "вдохновлена" другим проектом?

Crush the Castle – это игра, о которой слышали единицы геймеров, ведь это всего лишь флеш-игрушка, выпущенная в 2009 году. В ней задачей игрока было разрушить замок или конструкции, что его имитировали, запуская в цель весь имеющийся в игре ассортимент валунов.

"Вдохновительница" хитовой Angry Birds / Фото с YouTube

Бессмысленно спорить, что Rovio буквально скопировали эту схему для Angry Birds.

Улучшив идею и добавив ей индивидуальности в виде харизматичных птичек, разработчики создали настоящий бум в мобильном гейминге, а их творение разрослось в многомиллионную франшизу с собственным полнометражным голливудским мультфильмом.

SimCity – Utopia

Многие любят отдавать должное SimCity за то, что она проложила путь для таких игр, как Civilization и Cities: Skylines, но большинство не догадывается, что все эти проекты обязаны неприметной игре 1981 года под названием Utopia.

Игровой процесс Utopia – смотрите видео

Именно этот проект от Mattel Electronics считается одним из первых градостроительных симуляторов и дал старт разработке SimCity. В дальнейшем Уилл Райт сумел взять за основу все удачные наработки и успешно масштабировать их, создав известную серию.

Что касается самой Utopia, то хоть она и не стала мегауспешной, но ее "наследие" геймеры чувствуют и по сей день, а сама игра была включена в выставку "Искусство видеоигр" Смитсоновского института.