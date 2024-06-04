Если вы уже прошли STALKER со всеми возможными модификациями, а все еще хотите сыграть во что-то "наше", то Games 24 предлагает вам короткий перечень из 4 украинских видеоигр, которые точно достойны внимания.

Интересно Словарь геймера: что такое "кемпинг" и почему это не связано с походом на природу

Bosorka

Дата выхода: 14 апреля 2023 года

14 апреля 2023 года Платформы: ПК

ПК Цена: 119 гривен

Любите рогалики? Если что, то мы не про булочки, а про известный игровой жанр.

В том случае, если Hades и Hades 2 есть в перечне ваших любимых видеоигр – вам точно нужно попробовать Bosorka.

Проект от независимой студии Sengi Games предлагает геймерам быстрый игровой процесс, в котором юная ведьмочка Горпина вступает в непомерную борьбу со злом.

Трейлер игры – смотреть видео

Хотя непомерной она является только сначала, ведь по мере прохождения игрок будет выбирать множество вариантов местной "прокачки": рун, метел и заклинаний чтобы обрушить на врагов всю свою ведьминскую мощь.

Erra: Exordium

Дата выхода: 9 ноября 2023 года

9 ноября 2023 года Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch

ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch Цена: 266 гривен

Эстетика проекта от Fair Pixel LLC – это нечто уникальное.

Игра сочетает в себе шумеро-аккадскую мифологию и дизельпанк, предлагая игрокам эту уникальную смесь в игровом процессе, который можно описать как 2D соулзлайк.

Трейлер проекта – посмотрите ролик

Геймерам предстоит взять на себя роль ученого, сумевшего переместить свое сознание в робота, чтобы противостоять восстанию "мехатронов" в суровом постапокалиптическом мире.

Farlanders

Дата выхода: 17 января 2023 года

17 января 2023 года Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch

ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch Цена: 229 гривен

Градостроительная стратегия о колонизации Марса была создана всего лишь одним человеком – разработчиком Андреем Бычковским.

Трейлер стратегии – просмотрите видео

Игра предлагает увлекательный игровой процесс с концепцией "терраформирования" местности, в котором игроки возьмут на себя роль управленца колонии, призванной раскрыть все тайны Красной планеты.

Menace from the Deep

Дата выхода: запланирована на 2024 год

запланирована на 2024 год Платформы: ПК

ПК Цена: неизвестна

Здесь мы немного "считерим" и предложим вам обратить внимание на проект, который еще не вышел.

Речь о карточном рогалике от небольшой студии Flatcoon, который покорит вас своим удивительным лавкрафтовским сеттингом и увлекательным, вдумчивым геймплеем. Отдельной похвалы заслуживает удивительно качественная украинская озвучка.

Трейлер игры – смотреть видео

В Steam доступна демоверсия игры, которая несмотря на некоторые проблемы четко дает понять перспективность игрушки.

Поэтому, советуем вам испытать ее самостоятельно и добавить Menace from the Deep в избранное, чтобы поддержать украинских разработчиков.